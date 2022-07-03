Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения
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Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения

Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения
44-летняя актриса и ведущая Анфиса Чехова рассказала о своем похудении. Артистка на протяжении долгих лет старалась корректировать свою фигуру. Телеведущей приходилось всячески страдать, чтобы выглядеть так, как ей хотелось. Ведущая шоу «Как выйти замуж» никогда не скрывала, что стройность дается ей непросто. Анфиса изнуряла себя диетами и продолжительными тренировками. Только недавно ей удалось наконец выработать успешную формулу, благодаря которой она обрела тело своей мечты.
Сегодня Чехова предстала в облегающем сверкающем вечернем платье. Наряд подчеркивал изгибы ее стройной фигуры. Сама Анфиса буквально светилась от счастья, позируя фотографу в столь соблазнительном аутфите. Теледива призналась, что платья с декором из бисера и пайетками часто полнят, поскольку такие наряды словно созданы исключительно для худых девушек. «Тем, у кого есть формы, не стоит переживать, потому что «сочность» давно в моде и ничего страшного не случится, если ваши формы чуть визуально округляться за счет блеска», — пояснила Анфиса. Она заверила, что теперь по-настоящему счастлива, потому что наконец-то может не носить корректирующее белье ради съемок или светских мероприятий. «Всю свою карьеру я мучилась, утягивая свои телеса. Я ненавидела это сдавливающее ощущение, когда еле дышишь в наряда. Пыталась втянуть живот, уменьшить бедра, корсеты эти все ужасные, такое мучение! Став более компактной, я обрела свободу быть собой!» — резюмировала телезвезда.
# Шоу-бизнес Чехова Анфиса
По материалам: z-aya

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