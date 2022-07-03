Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца
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Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца

Аниматоры, дрессированные собаки, вечеринка в стиле «Тачки». Как прошло двухлетие сына Аветисян без отца

Сегодня у визажистки важный день — она празднует двухлетие сына Гаспара. Молодая мама с размахом решила провести торжество. А вот ее бывший муж куда-то улетел, оставив наследника без своего присутствия и поздравления.


Почти год 28-летняя блогерша воспитывает сына одна. Гоар рассталась с мужем Сергеем по причине его равнодушия в сложный период, когда она проходила хирургические вмешательства в борьбе за фигуру мечты. Сейчас пара изредка встречается ради наследника, однако на день рождения папа так и не пришел.

Впрочем, визажиста этот факт не смущает. Для нее на данном этапе важен только сын. «С днем рождения, сыночек! Сегодня тебе исполняется два года. Почти 1000 дней, как я узнала, что ты поселился у меня под сердцем. Ты мой подарок от Бога, моя вселенная, моя гордость и главный мужчина в моей жизни. Будь здоров, силен, будь благодарным и достойным человеком. Я тебя очень-очень люблю», — написала трогательное послание в блоге Аветисян.




Поклонники осыпали поздравлениями любимого блогера. «Какие красивые! С днем рождения, любимые! Пусть малыш растет здоровым, счастливым и живет всегда в радости!»; «С днем рождения красавчика! Главное — здоровья, а остальное приложиться»; «Мамино счастье. Самого беззаботного детства», — написали подписчики.

Утро наследника Гоар началось с подарков. К нему пришла его подружка Манэ и они вместе играли с новыми игрушками, презентованные ребенку многочисленными родственниками. На руке у малыша красовались детские часы — очередной подарок от семьи. Также Гаспару вручили спортивный костюм, а дедушка подарил большую машину.

Торжество проходило в загородном доме, куда Аветисян пригласила гостей и антиматоров. Для детей было создано несколько зон в стиле мультфильма «Тачки». Детям были предложены различные игры — большой конструктор, с множеством деталей, из которых можно выстроить настоящий дом, гоночная трасса, где можно управлять машинками, традиционный батут для энергичных малышей.

Сердца детей и взрослых особенно покорили дрессированные собаки. От огромного голубого торта Гаспар, как самый настоящий мужчина, откусил большой кусок, чем несказанно порадовал маму. А вот что привело в смятение, так это видео, где двухлетний ребенок из небольшой рюмки пьет прозрачную жидкость, которая похожа на алкоголь. «Это что, водка? Ты что, пьешь водку? Мужик!» — со смехом прокомментировала блогерша.

Стоит отметить, что экс-возлюбленный звезды и не планировал приходить на день рождения сына. «Буду ли я в этот день с Гоар? Думаю, нет. Я не изменяю своим принципам. Буду отмечать в кругу своих близких», — ответил он на вопрос подписчиков.

Когда у него спросили, мол, почему нельзя просто прийти и поздравить сына, он ответил, что этого точно не случится. «Нет, конечно, нельзя. Я не аксессуар, чтобы меня приглашали на день рождения моего сына, — возмутился Сергей. — Я сам приглашу кого нужно. У ребенка есть отец! Я лучше знаю, чем кто-либо, как и что делать, чтобы он впитывал хоть какие-то мужские черты».


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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