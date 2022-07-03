Анита Цой всерьез взялась за огород

Певица Анита Цой рассказала, что расширила свое огородное хозяйство. Артистка не только поет, но и является успешным овощеводом. На своем участке она растит картошку, свеклу, морковь и другие сельскохозяйственные продукты. А еще она все это заготавливает на зиму. С введением санкций артистка занялась огородничеством еще более серьезно. Потому как на ее продукцию большой спрос. «В этом году я немного не рассчитала: например, закрутки у меня уже в начале весны все закончились. Я осталась без единого огурчика и помидорчика. Дело в том, что я на все праздники друзьям дарю консервацию. В этом году так разошлась, что все раздарила», — поделилась артистка.С таким подходом продуктовый дефицит ей явно не грозит. А потому она не паникует, а расширяет свое хозяйство. «У меня на огороде было три теплицы. В этом году я решила установить на участке еще шесть теплиц. Огород большой — соток 30 – места хватит. Раньше большая часть урожая у меня была под открытым небом. Из-за этого я зависела от погоды. Если лето было дождливое и холодное, урожая было не так много. Сейчас я хочу, чтобы было постабильнее. Поэтому грядки заменила теплицами. В этом году надо закрутить побольше банок. Потому что чувствую: спрос на мою консервацию будет увеличиваться», — поделилась планами Анита с сайтом prozvezd.info. Разведением животных и птицы она пока заниматься не планирует. Говорит, что когда-то выращивала баранов, но слишком хлопотное это дело, решила больше не связываться.