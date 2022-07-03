Армия Ливии перешла на сторону протестующих
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Армия Ливии перешла на сторону протестующих

Армия Ливии перешла на сторону протестующихГенеральное командование армии Ливии заявило о переходе на сторону протестующих

Ливийская народная армия (ЛНА) поддержала протестующих и перешла на их сторону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

«Генеральное командование [народной армии Ливии] заявляет о поддержке народной воли и требований граждан», — сказал аль-Мисмари. По его словам, командование «следует за народным движением, которое выражает законные требования в контексте ливийского кризиса».

Как подчеркнул представитель ЛНА, вооруженные силы Ливии «не подведут людей и не оставят их уязвимыми для шантажа и вмешательства». Он пообещал, что армия будет защищать народ «всякий раз, когда он выберет план спасения и перехода к будущему мира, стабильности и процветания».

Одновременно с этим аль-Мисмари призвал граждан страны проводить демонстрации мирным путем. Также, как отметил он, ливийцам необходимо разработать дорожную карту для спасения страны «от горькой реальности и абсурдности текущей ситуации» для того, чтобы двигаться к построению гражданского государства.

1 июля в ряде городов Ливии прошли протесты. Жители ливийской столицы Триполи вышли на улицы с требованием распустить органы власти, объявить в стране чрезвычайное положение, урегулировать кризис с электроэнергией, а также ускорить проведение президентских и парламентских выборов. В тот же день протестующие взяли штурмом здание палаты представителей парламента в городе Тобрук. Демонстранты жгли рабочие кабинеты, залы приемов и гостевые дома, а также уничтожали документы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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