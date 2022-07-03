Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях
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Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях

Астролог Лариса Андерсен рассказала об опасных днях
Лариса Андерсен поделилась, чем опасен июль. ❗️❗️❗️Время, когда нужно быть особенно аккуратными. Ловите календарик Холостой Луны на июль месяц. ❤️ За полезность и обязательно сохраняйте себе в закладки 📌 чтобы не потерять Напоминаю, что Луна без курса или холостая Луна - это период, когда светило переходит из одного знака Зодиака в другой. ⚠️ Любые действия в этот период - это пустая трата времени и сил. Никакого результата они не принесут. ⚠️ Ничего не начинайте, не принимайте важных решений. Знание периодов холостой Луны поможет избежать неудач в делах, которые вы бы могли начать не вовремя. 🟪 - дни, когда есть холостая Луна. Период указан по Московскому времени. ⬜️ - можно действовать спокойно и холостая Луна нам не мешает Используйте этот календарик себе во благо 💕
 
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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