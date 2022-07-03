Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
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Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины

Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из УкраиныDaily Mail: британский офицер Мальстер выгнал из дома семью из Украины с пятью детьми

Британский офицер Дадли Мальстер (Dudley Malster) выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Фэрхем, графство Хэмпшир. Уточняется, что семья из девяти человек, включая двух пожилых женщин, приехала в Великобританию после двух месяцев пребывания в Польше.

Как рассказал глава семейства из Киева Максим Хирик (Maxim Hyryk), изначально хозяева относились к ним с теплотой и гостеприимством. Однако спустя несколько недель Мальстеры без предупреждения и объяснения причин решили расторгнуть договор. «Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. <...> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться», — поделился с изданием беженец из Украины.

При этом на сборы многодетной семье дали срок до 15 июля. В результате Максим и его супруга Ольга были вынуждены открыть сбор средств для оплаты нового жилья.

Как выяснили журналисты британского издания, 40-летний владелец дома Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем. Он служил в Афганистане и Бахрейне, а также принимал участие в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи.

Ранее журналист Ханна Робертс заявила, что жители английского города Рединг стали жаловаться на усталость из-за ситуации с украинскими беженцами. По словам обозревателя, многие британцы с радостью приняли у себя беженцев с Украины, однако через четыре месяца энтузиазма у них стало меньше.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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