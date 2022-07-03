"Ценник просто космический": продюсер раскрыл, сколько Пугачева требует за концерт

Вадим Карасев

73-летняя Алла Пугачева уже больше 3 месяцев проживает с супругом Максимом Галкиным и детьми в Израиле, где якобы проходит курс лечения. Продюсер Сергей Лавров раскрыл, сколько Примадонна российской эстрады требует за свое выступление.

По словам эксперта, Аллу Пугачеву давно прекратили приглашать на различные концерты и корпоративы - причиной этого стал космический ценник, который выставила певица.



Сейчас у нее нет никаких предложений по концертам, ее уже не приглашают прокатчики. Потому что она сделала такой ценник – просто космический. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет.

Однако организаторы совершенно не готовы выплачивать Алле Пугачевой целых 350 тысяч евро - за аналогичный ценник можно пригласить на концерт Филиппа Киркорова, Григория Лепса и других столь же статусных артистов.

"Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. "Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!" Она может так сказать – единственная из всех наших артистов. В этом ее величие. Она может работать на своих условиях", - заявил продюсер порталу Prozvezd.



Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой

Как рассказала Лолита в эфире Youtube-шоу "Антонимы", звезда получает пенсию с прибавкой за звание народной артистки.

Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР.

Пугачева купила два места на израильском кладбище

Недавно в СМИ появилась информация, что Алла Пугачева якобы купила себе место на израильском кладбище, расположенном в Кесарии.

Представитель певицы в разговоре с журналистами "Московского комсомольца" не подтвердил информацию, сказав, что "Алла Борисовна только усмехнулась".

Она, кстати, очень одобряла желание Иосифа Кобзона быть похороненным рядом с матерью на Востряковском кладбище, а не на более престижном с точки зрения именитых захоронений. Так что это и есть ее позиция.