CEO Ignite Пэн Чжун покинул компанию

Генеральный директор Ignite (ранее Tendermint) Пэн Чжун ушел в отставку, проработав в компании более семи лет. Пост CEO он занимал с мая 2020 года.

«Сегодня мой последний день в Ignite. Спасибо за товарищеский дух при построении экосистемы. Для меня честь быть частью этой команды и сообщества. Я буду скучать по вам», — написал Чжун.

Today is my last day at Ignite. Thank you for the camaraderie we shared as we built out this ecosystem. It's been an honor to be a part of this team and this community. I will miss you. 💙