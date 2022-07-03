Чем можно подкормить перец в период его цветения и завязывания
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Чем можно подкормить перец в период его цветения и завязывания

Чем можно подкормить перец в период его цветения и завязывания

Для сладкого перца очень важно, в какой среде он произрастает, ведь от этого зависит, каким будет урожай. Внесение подкормки во время цветения и завязывания – очень важный этап.

Удобрения, которые необходимы перцу

Есть некоторые факторы, влияющие на то, в каком количестве и какие подкормки необходимы перцу во время цветения и завязывания. Подкормка осуществляется в зависимости от таких факторов:

  • какие сорта произрастают на грядке;
  • какое количество кустов растет на участке;
  • климат, в котором растет перец;
  • где располагаются грядки.

Очень важно определить качество почвы, и есть ли в ней достаточное количество питательных веществ для растений.

Подкормку необходимо осуществлять в период роста и цветения, причем можно выделить самые полезные компоненты для подкормки:

  • фосфор способствует тому, что плоды растут крупными и сочными, и этот компонент необходимо давать растению от рассады до сбора урожая;
  • азот помогает укрепить скелет растения, а также нарастить зеленые ветви;
  • калий способствует тому, что плоды созревают равномерно, и его необходимо вносить в течение всего сезона, чтобы получить богатый урожай;
  • кальций помогает вырасти растениям крепкими, благодаря этому ветви не будут ломаться от тяжести плодов.

Признаки, которые указывают на то, что перец необходимо подкормить


Удобрения не стоит вносить хаотически и бесконтрольно, так как можно только усугубить ситуацию. Растение своим внешним видом дает знать о том, какого именно элемента ему не хватает, и чем стоит подкормить.

Фосфатов не хватает перцу в том случае, если начинают появляться буро-красные листья. Эти компоненты необходимы для того, чтобы хорошо завязывались плоды. Вносят такое удобрение в почву, а после этого необходимо поливать теплой водой.

Азота может не хватать на любом этапе роста, и при этом окрас растения становится не таким ярким, а цветы опадают.  Больше всего это удобрение необходимо на начальных этапах роста.

Если растению не хватает калия, то оно становится слабым, и ветвям тяжело удерживать тяжелые плоды. Ножка может начать загнивать. Этот компонент вносят в почву, и после этого необходимо обеспечить обильный полив.

Магний необходимо вносить в том случае, если на листьях появляются пятна.

Если растению не хватает железа, то может развиться хлороз, в результате которого прожилки листьев остаются зелеными, а вот сама пластина желтеет.

Очень важно, чтобы растению хватало меди, так как нехватка этого компонента может вызвать задержку в росте, а также верхние почки могут отмереть.

Если хочется защитить растение от разнообразных заболеваний, то необходимо своевременно вносить бор. Если не хватает этого компонента, то растение может сбросить цветки и завязь.

При внесении любой подкормки стоит следовать всем рекомендациям, чтобы не превысить дозу, так как это может привести к не менее печальным последствиям.

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# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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