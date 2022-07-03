Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы
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Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы

Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы

Некоторые люди даже в июле сажают на огородах различные овощи и зелень. Многие против этого, так как считают, что все посаженное в этот период будет плохо расти или совсем не даст никакого урожая. Тем не менее в июле еще можно посадить различные овощи, главное, знать какие. Далее мы расскажем, что можно высаживать на грядках в июле.

Разные салатные овощи

Такие виды овощей можно сеять весь сезон и они всегда будут хорошо расти, к примеру, латук, рукола. Они не боятся холодов, а семена всходят уже при 6-8 градусах. Собирать зелень можно на любой стадии, но стоит учитывать, если это делать слишком рано, то и урожай будет меньше.

Во время летних посевов стоит сеять семена в увлажненную почву и часто поливать, потому что из-за недостатка воды некоторые виды салатов становятся грубыми и горькими.


Укроп

Его можно начинать сеять с ранней весны, а потом через 10-15 дней до самой осени. В мягких почвах, которые хорошо обогреваются солнцем, он очень быстро растет. А если к его семенам добавить семена салата около 1 процента, то можно его начинать пропалывать до появления всходов. Они начинают появляться через 2-3 недели, но если перед посевом их подержать в воде пару суток, тогда взойдут быстрее.

Шпинат

Когда земля не покрыта снегом, можно сеять шпинат. В этом растении содержится немалое количество полезных витаминов, а также он легко уживается почти со всеми огородными культурами. Чтобы получить зрелые листья шпината, его необходимо сеять с марта и по июль, а до середины августа, чтобы получить молодые.

Свекла

Ее сеют рано, а собирать начинают в сентябре, но не всегда получаются хорошие урожаи. Весной ее необходимо высаживать, чтобы летом употреблять в пищу, в июне, чтобы были большие корнеплоды для зимнего хранения, а в июле – для осеннего потребления.

Фасоль

Ее можно посеять в начале июля, чтобы получить молодые стручки. А если погода будет плохая, из-за чего фасоль не даст хорошего урожая, то ничего страшного, она будет отличным удобрением для почвы.

Брокколи

В начале июля можно посадить брокколи. Когда она начинает расти, можно срезать кочан, который находится в центре, а потом те, что по бокам. Но полноценный урожай бесконечно получать не выйдет. Поэтому ее высаживают два раза в год, а именно весной и в начале июля.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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