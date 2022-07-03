Чем подкормить помидоры, чтобы плоды были сладкими и крупными
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Чем подкормить помидоры, чтобы плоды были сладкими и крупными

Чем подкормить помидоры, чтобы плоды были сладкими и крупными

Многим огородникам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда даже спелые помидоры были лишены своего характерного сладкого вкуса. Причина может быть в разнообразии томатов, погодных условиях и др. Можно улучшить вкус помидоров, мудро выбирая сорта и обеспечивая растениям необходимый уход.

Лучший способ подкормки помидоров

Самое лучшее удобрение для томатов содержит макроэлементы, такие как азот, фосфор и калий, а также необходимые микроэлементы, такие как магний, кальций, бор и цинк. Однако помидоры нуждаются в различных соотношениях этих питательных веществ в течение каждого цикла роста.

Потребность растений томата в удобрениях зависит от стадии их роста. Важно, чтобы каждое питательное вещество присутствовало постоянно. Однако предложенное соотношение питательных веществ изменяется с каждой стадией роста.

Фосфор жизненно необходим для роста корней, калий помогает при цветении и общем росте, а азот помогает расти листве. Фосфор имеет решающее значение для роста и развития корней, а также плодов. Поэтому он является важной подкормкой на начальной стадии, а затем снова на конечной стадии.

Азот заботится о листве, но слишком много азота приводит к кустистым растениям с небольшим количеством плодов или вообще без них.

Калий помогает растению быстро расти и производить цветы и фрукты. Но это очень важно, когда речь заходит о фотосинтезе и толерантности к некоторым заболеваниям.


Слишком много азота заставляет растения томата производить пышную зеленую листву, но мало плодов. Это не значит, что помидоры вообще не нуждаются в азоте. При посадке на  солнечном участке в плодородной, хорошо дренированной почве с рН от 6,5 до 7,0, здоровые растения томатов дают обилие плодов к середине-концу лета. Обеспечение их питательными веществами необходимо для стимулирования производства крупных и сладких томатов.

Стартовое удобрение

Томатные растения нуждаются в усилении питательных веществ, когда их пересаживают в сад. Водорастворимые удобрения, предназначенные для плодоносящих растений, такие как удобрение с рецептурой 24-8-16, хорошо работают, но можно также приобрести удобрение, разработанное специально для томатов, которое имеет рецептуру 18-18-21.

Смешивание любого раствора из расчета 1 столовая ложка на 4 литра воды обеспечивает достаточное количество удобрения для нескольких саженцев. Перед высадкой рассады в лунку наливают от 2 до 4 стаканов раствора.

Удобрение в середине лета

Томатные растения обычно нуждаются в некотором дополнительном азоте к середине лета, так как первоначальные запасы азота в почве истощаются. Пожелтевшие нижние листья указывают на то, что необходим азот. Азотный стресс в это время является распространенной причиной раннего фитофтороза. Это хорошее время, чтобы начать регулярно применять либо водорастворимое удобрение 24-8-16 для цветущих растений, либо формулу 18-18-21 для томатов, так как они оба обеспечивают питательные вещества, необходимые помидорам для производства крупных плодов.

Получение крупных и сладких томатов

Как и другие плодоносящие овощи, томатные растения нуждаются в достаточных запасах фосфора во время цветения, чтобы способствовать хорошему набору плодов.

Водорастворимые составы удобрений, такие как 24-8-16 и 18-18-21, обеспечивают фосфор, необходимый для стимулирования плодоношения, но некоторые садоводы в поисках больших помидоров предпочитают применять 0-45-0 тройной суперфосфат из расчета 1/2 стакана на 30 метров ряда, чтобы увеличить набор плодов. Посыпать удобрение вдоль ряда, примерно в 15 сантиметрах от растений, и внесте его в верхние 15-20 сантиметров почвы. Вода тщательно растворяет удобрение.

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# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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