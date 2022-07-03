Число пострадавших от укусов клещей в Иркутской области превысило 10 тысяч
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Число пострадавших от укусов клещей в Иркутской области превысило 10 тысяч

Число пострадавших от укусов клещей в Иркутской области превысило 10 тысяч

На 1 июля 01 с начала сезона активности клещей в больницы обратились 10 164 человека, пострадавших от укусов насекомых. Среди них — 2252 ребенка. В 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 9160 обращений, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

За семь дней клещи укусили 574 человека. Укусы отмечены в большинстве районов Иркутской области. С начала сезона клещевой энцефалит подтвержден у 43 пострадавших, клещевой боррелиоз — у 53. Клещевым риккетсиозом заразились 22 человека.

Исследовано 6398 клещей. Из них 1738 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 78 — вирусным клещевым энцефалитом, 533 – другими клещевыми инфекциями.

Продолжаются противоклещевые обработки в местах массового пребывания населения. Всего в регионе обработано 1420 объектов.

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По материалам: irk

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