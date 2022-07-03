ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЧП: Египетские акулы поедают туристов

ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Очередное ЧП произошло на Египетском курорте. Недалеко от места первой трагедии найдено тело еще одной женщины, пострадавшей от нападения хищника. Власти закрывают пляж для отдыхающих, чтобы избежать новых жертв. Сегодня Министерство окружающей среды Египта сообщило о новой жертве. В море найден труп второй женщины, которая скончалась от нападения акулы. Как сообщает один из отдыхающих отеля, тело несчастной найдено недалеко от прошлого инцидента. Специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины агрессивного поведения акул. Власти Египта дали официальный комментарий по поводу двух смертельных случаев. «Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — говорится в заявлении ведомства. Личность первой жертвы известна — 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр. Акула напала на нее 1 июля возле пирса одного из отелей. Хищница откусила женщине руку и ногу. За атакой наблюдали десятки туристов. Сквайр умерла в машине скорой помощи от болевого шока. «Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — отмечается в сообщении Генконсульства России в Хургаде, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

Последние новости

В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе геймплейного видео
В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе
Meta закроет цифровой кошелек Novi
Meta закроет цифровой кошелек Novi
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви
Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась
Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС
Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС
По Ксении Собчак прошелся Нурлан Сабуров
По Ксении Собчак прошелся Нурлан Сабуров
Евгению Петросяну не разгуляться на свою пенсию
Евгению Петросяну не разгуляться на свою пенсию
Виртуальное казино: надежное место для азартных геймеров
Виртуальное казино: надежное место для азартных геймеров
Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до неузнаваемости (2 фото)
Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР
Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР
Личная жизнь Антона Хабарова
Личная жизнь Антона Хабарова

Топ на сегодня

Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic Eden достигла $1,6 млрд
Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Кириенко и Пасечник посмотрели, как специалисты из Башкирии помогают восстанавливать пострадавшие от обстрелов здания в ЛНР
Кириенко и Пасечник посмотрели, как специалисты из Башкирии помогают
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в

Еще по теме

В Хургаде акула загрызла еще одну женщину
В Египте обеспокоены появившимся видео с дайверами и акулой у Шарм-эш-Шейха
В Мексике на шоссе нашли туши 300 акул
В Египте ищут акулу, растерзавшую туриста