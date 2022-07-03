DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels доступно для предзаказа в Microsoft Store
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DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels доступно для предзаказа в Microsoft Store

DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels доступно для предзаказа в Microsoft Store


В Microsoft Store стало доступно для предварительного заказа первое крупное дополнение для Forza Horizon 5 — DLC Hot Wheels. Дополнение было представлено несколько недель назад в рамках Xbox & Bethesda Showcase, в нем игроков 200 километров извилистых трасс в стиле Hot Wheels в облаках над Мексикой, 4 новых биома и 10 новых автомобилей.

Для предварительного заказа DLC Forza Horizon 5: Hot Wheels доступно по цене в $19,99.

Forza Horizon 5: Hot Wheels Expansion

Отчаянные гонщики! Смелые творцы! Пришло время ворваться в прекрасный и совершенно безумный парк Horizon Hot Wheels, раскинувшийся высоко в мексиканском небе!
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что релиз Forza Horizon 5: Hot Wheels состоится 19 июля 2022 года.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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