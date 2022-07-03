До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля

3 июля синоптики прогнозируют в Иркутской области переменную облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, в верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском районах местами очень сильные дожди. Ветер северо-западный до восьми метров в секунду, ночью местами с порывами до 18 метров в секунду, днём до 14 метров в секунду. Температура ночью +12,+17, при прояснении до +7, днём +21,+26, местами +11,+16, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +31.

В Иркутске ожидается переменная облачность, днём без существенных осадков, ветер северо-западный до десяти метров в секунду. Температура ночью +15,+17, днём +21,+23.