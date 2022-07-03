Дочь Ирины Апексимовой вышла замуж за Егора Корешкова

Дочь актрисы Ирины Апексимовой и Валерия Николаева, Дарья Авратинская вышла замуж за известного актера. Избранником 28-летней Дарьи Авратинской стал звезда фильма «Горько!» и экс-возлюбленный Полины Максимовой Егор Корешков. Дочь актрисы и режиссера Ирины Апексимовой и звезды сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева, 28-летняя Дарья Авратинская вышла замуж. Вскоре после расставания с Полиной Максимовой звезда фильма «Горько!» появился в компании Дарьи Авратинской. Оказалось, что пару связывают серьезные отношения. Отец девушки Валерий Николаев объявлял «СтарХиту»: пара поженится в марте, однако церемония состоялась лишь недавно.О приятных изменениях в жизни 28-летняя Дарья Авратинская сообщила на днях. Звездная наследница опубликовала свадебный снимок в личном блоге, на котором видны обручальные кольца молодоженов. Брюнетка не стала вдаваться в подробности церемонии, сопроводив пост смайлом в виде сердца.Сейчас молодожены отдыхают на море. «Муж сфотал», - подписала один из кадров в микроблоге Дарья Авратинская. Отец Дарьи признавался «СтарХиту», что одобрил выбор дочери. «Егор мне понравился, — говорил актер. — Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности». Напомним, Дарья Авратинская и Егор Корешков стали вместе выходить в свет вскоре после того, как молодой человек расстался с возлюбленной Полиной Максимовой.