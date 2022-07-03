Егор Крид был срочно прооперирован
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Егор Крид был срочно прооперирован

Егор Крид был срочно прооперирован
Певец Егор Крид сообщил о своей госпитализации. Артист накануне пожаловался на ухудшение состояния здоровья, а после сообщил поклонникам, что попал в больницу. Правда, подробностей своей госпитализации не сообщил, лишь рассказал о способах лечения, которые уже испробовали врачи, чем встревожил фанатов еще сильнее. «Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя хата на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Не спал, после, в течение дня, вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — поделился Крид.
Он добавил, что сейчас оценивает свое состояние как сносное, правда, после активной работы просто находиться в четырех стенах больничной палаты для него скучно. Тем более, что сейчас в его личной жизни происходят интригующие события. Недавно Егор и Клава Кока косвенно подтвердили свой роман. 25 июня Крид праздновал свой день рождения. Во время праздника артист поцеловал певицу. Однако позже выяснилось, что поцелуй носил исключительно дружеский характер. Впрочем, фанаты надеются на то, что Крид воссоединится с певицей Нюшей. Артист не раз признавался, что его чувства к Шурочкиной не остыли. А недавно и вовсе совершил красноречивый поступок. Егор прокомментировал пост Нюши в соцсетях, в котором она поздравила свою маму с днем рождения. Рэпер признался, что до сих пор любит свою несостоявшуюся тещу.  
# Шоу-бизнес Крид Егор
По материалам: z-aya

Последние новости

Егор Крид был срочно прооперирован
Егор Крид был срочно прооперирован
Юрий Шатунов старался быть счастливым
Юрий Шатунов старался быть счастливым
Ксения Бородина подружилась с возлюбленной своего бывшего мужа
Ксения Бородина подружилась с возлюбленной своего бывшего мужа
Лариса Гузеева получает не шуточную пенсию
Лариса Гузеева получает не шуточную пенсию
Политик высказался о концертах Андрея Макаревича в России
Политик высказался о концертах Андрея Макаревича в России
My Hero Ultra Rumble выпустят на Xbox для западных игроков
My Hero Ultra Rumble выпустят на Xbox для западных игроков
В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратов
В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратов
"Я ненавижу фианиты!": Феминистка жалуется на плохой подарок от молодого человека
"Я ненавижу фианиты!": Феминистка жалуется на плохой
Оценены последствия размещения военных баз НАТО на границе России и Финляндии
Оценены последствия размещения военных баз НАТО на границе России и
В Иркутской области участились случаи нарушения ПДД на железнодорожных переездах
В Иркутской области участились случаи нарушения ПДД на
Японские смесители – отменные характеристики и оригинальный дизайн
Японские смесители – отменные характеристики и оригинальный дизайн
"Ценник просто космический": продюсер раскрыл, сколько Пугачева требует за концерт
"Ценник просто космический": продюсер раскрыл, сколько

Топ на сегодня

Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic Eden достигла $1,6 млрд
Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic
Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в стиле 80-х
Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Вера Шатунова рано умерла из-за проблем с сердцем
Вера Шатунова рано умерла из-за проблем с сердцем
Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения
Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения

Еще по теме

Егор Крид загремел в больницу
Егор Крид попал в больницу
Егор Крид объяснил причину расставания с Дарьей Клюкиной
Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах