Егор Крид был срочно прооперирован

Певец Егор Крид сообщил о своей госпитализации. Артист накануне пожаловался на ухудшение состояния здоровья, а после сообщил поклонникам, что попал в больницу. Правда, подробностей своей госпитализации не сообщил, лишь рассказал о способах лечения, которые уже испробовали врачи, чем встревожил фанатов еще сильнее. «Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя хата на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Не спал, после, в течение дня, вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — поделился Крид.Он добавил, что сейчас оценивает свое состояние как сносное, правда, после активной работы просто находиться в четырех стенах больничной палаты для него скучно. Тем более, что сейчас в его личной жизни происходят интригующие события. Недавно Егор и Клава Кока косвенно подтвердили свой роман. 25 июня Крид праздновал свой день рождения. Во время праздника артист поцеловал певицу. Однако позже выяснилось, что поцелуй носил исключительно дружеский характер. Впрочем, фанаты надеются на то, что Крид воссоединится с певицей Нюшей. Артист не раз признавался, что его чувства к Шурочкиной не остыли. А недавно и вовсе совершил красноречивый поступок. Егор прокомментировал пост Нюши в соцсетях, в котором она поздравила свою маму с днем рождения. Рэпер признался, что до сих пор любит свою несостоявшуюся тещу.