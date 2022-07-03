Егор Крид попал в больницу
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Егор Крид попал в больницу

Егор Крид попал в больницуРоссийский певец Егор Крид попал в больницу после «неважного» самочувствия

Российский певец Егор Крид написал, что попал в больницу. Об этом он вечером 2 июля сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото из палаты медучреждения.

Накануне в канале музыканта появилась публикация, в которой он сообщил, что неважно себя чувствует.

«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку... Это моя "хата" на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Поспал — н****а, после в течение дня вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — написал Крид.

Он добавил, что ему «скучновато» одному в палате. При этом музыкант не уточнил, по какой причине оказался в больнице.

В июне Крид рассказал, что в мае потратил 34,5 миллиона рублей и удивился своим тратам. Музыкант заявил, что ему пора следить за своими финансами, и отметил, что марте потратил 3 миллиона, а в апреле — 20 миллионов 150 тысяч.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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