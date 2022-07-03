Евгению Петросяну не разгуляться на свою пенсию

Артист Евгений Петросян не сможет содержать свою молодую жену на свою пенсию. Многие артисты отечественной эстрады живут на собственные накопления, стараясь не рассчитывать на пенсию. Привыкшим жить на широкую ногу звездам, едва ли хватит той суммы, которая полагается им от государства в виде пенсии. Есть и те, кто достигнув солидного возраста, продолжает давать концерты, выходить на сцену и выступать, прибавляя к ежемесячным доходам и положенные им выплаты в виде значительно подспорья.Журналисты разведали, какую пенсию получают некоторые звезды отечественной эстрады. Так, к примеру, стало известно о сумме выплат, которые полагаются Елене Степаненко, Евгению Петросяну, Юрию Стоянову, Елене Прокловой, Ирине Муравьевой и многим другим. Они получаются от государства от 45 до 55 тысяч рублей в виде ежемесячного пособия. Такие пенсии назначаются тем, кто получил звание заслуженных или народных артистов. Некоторым надбавка к пенсии также идет и за ордена, сообщает «Комсомольская правда».