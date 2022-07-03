Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности
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Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности

Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности


Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.


  • Фишеры атаковали пользователей Facebook под видом службы поддержки.
  • LockBit представила "баунти-программу" для поиска уязвимостей и обновленный шифровальщик.
  • Власти РФ готовятся к блокировке очередной партии VPN-сервисов. 

Специалисты выявили фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей Facebook


Компания Trustwave обнаружила попытки взлома пользователей Facebook через фишинговые письма якобы от службы поддержки и чат-бота мессенджера соцсети.



Злоумышленники отправляют жертвам письма о якобы нарушении правил соцсети. Решить проблему и избежать блокировки им предлагают через общение со "службой поддержки" с помощью чат-бота. 


Впоследствии жертв перенаправляют на фишинговый сайт, где им предлагается ввести свои данные, включая электронную почту и номер телефона, а также пароль к аккаунту. 


LockBit запустила "баунти-программу" и представила обновленный шифровальщик


Операторы вируса-вымогателя LockBit запустили программу по обнаружению уязвимостей у потенциальных целей и информации о них, которую назвали "первой баунти-программой в даркнете". Кроме того, они представили обновленный вредонос LockBit 3.0.


Как пишет Bleeping Computer, за поиск различных багов хакеры готовы платить от $1000 до $1 млн. Они также предложили вознаграждение за «блестящие идеи» по улучшению работы своего вымогательского ПО.


Помимо этого, хакеры заплатят $1 млн за доксинг главы партнерской программы LockBit.


Группировка также начала принимать к оплате в качестве выкупа ориентированную на конфиденциальность криптовалюту Zcash в дополнение к биткоину и Monero.


Напомним, в начале года хакеры LockBit выложили в открытый доступ данные пользователей криптовалютной биржи BTC-Alpha и сообщили о краже информации более 100 000 клиентов платформы PayBito.


TikTok подтвердил, что сотрудники сервиса из Китая могут получить доступ к данных пользователей США


Несколько американских сенаторов обвинили TikTok в слежке за гражданами США. Они потребовали прояснить, имеют ли сотрудники из Китая доступ к данным пользователей в США и могут ли его получить представители властей КНР.


Компания подтвердила в письме, что некоторые сотрудники могут получить доступ к определенной информации о пользователях TikTok в США. При этом сервис подчеркнул, что она не передается властям Китая.


СМИ: Роскомнадзор готовится заблокировать еще ряд VPN-сервисов


Роскомнадзор намерен ограничить доступ к еще ряду VPN-сервисов. Это следует из письма ЦБ российским банкам, пишет Frank Media.


Речь идет о VPN Proxy Master, Browsec VPN, vpn-super unlimited proxy, Melon VPN, Windscribe VPN, VPN RedCat secure unlimited и Proton VPN. Ряд из них уже начали блокировать.


Основной причиной ограничения работы различных VPN-сервисов в Роскомнадзоре называют возможность получить с их помощью доступ к запрещенной на территории РФ информации.


Хакеры RansomHouse заявили о краже более 450 ГБ данных у AMD


Хакерская группировка RansomHouse рассказала, что в прошлом году похитила более 450 ГБ данных одного из крупнейших производителей процессоров AMD. Об этом пишет Bleeping Computer.


Издание указывает, что обычно RansomHouse шифровала данные и требовала выкуп. Однако в этом случае хакеры посчитали продажу украденной информации злоумышленникам и другим компаниям более выгодной.


AMD сообщила о начале расследования.


Также на ForkLog:


  • OpenSea сообщила об утечке данных пользователей.
  • За атакой на Horizon могут стоять хакеры Lazarus, сообщили в Elliptic.
  • Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism.
  • Северная Корея потеряла «миллионы долларов», украденных хакерами, из-за падения рынка криптовалют, подсчитали СМИ.

Что почитать на выходных?


Беспрепятственный доступ к информации — одно из главных прав человека, реализующихся через интернет. Блокировки, цензура и другие ограничения этого права фактически ограничивают свободу. Сегодня именно это происходит в РФ. 


ForkLog составил краткий гайд по сервисам, приложениям и мессенджерам, которые помогут обойти цензуру:

# Экономика дайджест кибербезопасности, новости
По материалам: ForkLog

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