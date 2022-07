Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.

Компания Trustwave обнаружила попытки взлома пользователей Facebook через фишинговые письма якобы от службы поддержки и чат-бота мессенджера соцсети.

👾 Due to its popularity, Facebook Messenger is an active target for #cybercriminals. Recently, the Trustwave #SpiderLabs team uncovered a #phishing email that made use of the #chatbot feature within Meta's Messenger.

