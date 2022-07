FTX US заключила сделку с BlockFi с возможностью покупки платформы

Американское подразделение биткоин-биржи FTX выдаст возобновляемый кредит BlockFi в размере $400 млн и получит опцион на выкуп лендинговой платформы за $240 млн. Об этом рассказал CEO BlockFi Зак Принс.

Yesterday we signed definitive agreements, subject to shareholder approval, with FTX US for:



1. A $400M revolving credit facility which is subordinate to all client funds, and

2. An option to acquire BlockFi at a variable price of up to $240M based on performance triggers. — Zac Prince (@BlockFiZac) July 1, 2022

По его словам, с учетом дополнительных факторов сделка предполагает общую оценку BlockFi до $680 млн. Соглашение ожидает одобрения акционерами.

Принс уточнил, что к сделке с FTX US привели страх и неопределенность на рынке криптовалют из-за падения котировок, проблем сервиса криптокредитования Celsius и дефолта хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

Глава BlockFi рассказал, что убытки платформы составили около $80 млн, несмотря на быструю реакцию по ликвидации позиций и хеджированию. Принс пообещал покрыть потери без влияния на средства клиентов.

In the same week, 3AC news spread further fear in the market. While we were one of the first to fully accelerate our overcollateralized loan to 3AC, as well as liquidate and hedge all collateral, we did experience ~$80M in losses, which is a fraction of losses reported by others. — Zac Prince (@BlockFiZac) July 1, 2022

Принс утверждает, что сделка не повлияет на продукты и клиентов BlockFi. В дальнейшем он ожидает улучшения сервисов за счет сотрудничества с FTX US.

«Все наши продукты и услуги, включая ввод и вывод средств, торговую платформу, кредитную карту и глобальные институциональные услуги, продолжают работать в обычном режиме, с дополнительным финансовым обеспечением», — заявил CEO BlockFi.

The FTX US platform and products are highly complementary to BlockFi and we anticipate enhancements to our services through increased collaboration. Expect more exciting news to come on this soon. — Zac Prince (@BlockFiZac) July 1, 2022

21 июня BlockFi договорилась с FTX о возобновляемой кредитной линии на $250 млн.

24 июня WSJ написал о планах биржи приобрести долю в платформе. По данным CNBC, речь шла о $25 млн.

В марте 2021 года оценка BlockFi достигла $3 млрд. В июне 2022 года, по данным The Block, инвесторы снизили оценку платформы с $5 млрд до $1 млрд.

Как пишут СМИ, желание войти в капитал BlockFi также изъявили Morgan Creek Digital и криптолендинговая платформа Ledn.

Напомним, в мае глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.

В июне он рассказал о предпринимаемых Alameda Research усилиях для смягчения негативных явлений на рынке криптовалют.