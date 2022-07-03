Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР
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Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР

Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами. Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

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По материалам: irk

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