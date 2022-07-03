Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР
Сегодня, 17:45
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами. Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
По материалам: irk