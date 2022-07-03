Глеб Матвейчук: «Не было ни денег, ни связей, но меня заметил Юрий Аксюта»

Певец Глеб Матвейчук сейчас является успешным артистом. Он выступает в театре, был победителем шоу «Две звезды», дает концерты по всей стране. Однако так было не всегда, и известность не сразу пришла к нему.

42-летний актер, композитор и певец не сразу покорил сцену. У него даже были провалы, например, в шоу «Голос». Тем не менее, это не подкосило Матвейчука, и он продолжил свой творческий путь, где у него не было ни связей, ни дружбы с влиятельными людьми. Сейчас, когда Глеб добился больших успехов в карьере, он ответственно заявляет, что те, кто говорит, мол, молодым артистам невозможно пробиться — всего лишь оправдание своей некомпетентности.

«Это отговорки. Я сужу не только по собственному опыту. Знаю много достойных исполнителей, за которыми никто не стоит. Например, Сергей Волчков, Анастасия Спиридонова. А я как попал на телевидение? Провалился в «Голосе», но меня заметил Юрий Аксюта и пригласил на «Две звезды», где я победил с Ольгой Кормухиной. У меня не было ни денег, ни связей, я приехал из Минска, жил в общежитии. И вот уже 15 лет я участвую в самых топовых концертах. Конечно, очень важен элемент везения, поэтому я постоянно говорю молодым артистам: ходите везде! Неизвестно, где вас ждет удача», — заявил артист в интервью.

Напомним, Матвейчук славится не только своим творчеством, но и браком с Анастасией Макеевой, с которой прожил в браке шесть лет. Пресса долго обсуждала их разрыв. Изначально их брак выглядел как идеальный, однако на семью повлиял тот факт, что актриса не могла забеременеть. После развода пара не поддерживает дружеских отношений, однако иногда могут обменяться колкими фразами.

«У нас не было какой-то большой любви, но и серьезных разногласий не случалось. Мы были, скорее, такие кореша. Очень помогали друг другу в творческом плане, это были взаимовыгодные отношения. Потом они просто изжили себя, и мы разошлись», — рассказала Макеева после расставания с Глебом. Сейчас актер счастлив в новом браке с Еленой Глазковой, где растут двое его детей — дочь Алиса и сын Александр.