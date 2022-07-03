Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой

Вадим Карасев

Изначально Артём Грант с Клавдией Безверховой поливали друг друга грязью в прямых эфирах, но в итоге они переключились на социальные сети. Когда Клава порадовалась шикарному букету роз, которые ей подарил поклонник в ночном клубе, Артём решил рассказать, как сильно Безверхова поразила его своими словами и действиями. Из-за определённых навешанных на него ярлыков и мелочности он теперь считает девушку непорядочной и в какой-то мере мерзкой.Максим Полянский сообщил, что Грант и Безверхова провели точные подсчёты, после чего парень перевёл ей оставшуюся сумму. Однако считать себя альфонсом Артём категорически отказывается. Парень желает Клаве счастья, однако он всё равно уверен, что от девушки такого толка будут бегать все мужики, причём не только участники Дом-2, но и её будущий муж.Артем Грант никак не может упустить момент, чтобы опозорить Клавдию Безверхову и в очередной раз унизить её, даже если это происходит в социальных сетях. Разве так должен вести себя мужчина, который желает бывшей избраннице счастья?