Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой

Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой
Изначально Артём Грант с Клавдией Безверховой поливали друг друга грязью в прямых эфирах, но в итоге они переключились на социальные сети. Изначально Артём Грант с Клавдией Безверховой поливали друг друга грязью в прямых эфирах, но в итоге они переключились на социальные сети. Когда Клава порадовалась шикарному букету роз, которые ей подарил поклонник в ночном клубе, Артём решил рассказать, как сильно Безверхова поразила его своими словами и действиями. Из-за определённых навешанных на него ярлыков и мелочности он теперь считает девушку непорядочной и в какой-то мере мерзкой.

Максим Полянский сообщил, что Грант и Безверхова провели точные подсчёты, после чего парень перевёл ей оставшуюся сумму. Однако считать себя альфонсом Артём категорически отказывается. Парень желает Клаве счастья, однако он всё равно уверен, что от девушки такого толка будут бегать все мужики, причём не только участники Дом-2, но и её будущий муж.

Артем Грант никак не может упустить момент, чтобы опозорить Клавдию Безверхову и в очередной раз унизить её, даже если это происходит в социальных сетях. Разве так должен вести себя мужчина, который желает бывшей избраннице счастья?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова
Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова
СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах 2024 года
СМИ сообщили о подготовке Трампа к объявлению об участии в выборах
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и женщиной
На Братском водохранилище ветром унесло от берега лодку с мужчиной и
Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой
Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой
Финские аналитики назвали крупнейшего покупателя российского СПГ
Финские аналитики назвали крупнейшего покупателя российского СПГ
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали кончаться деньги. Неудивительно»
Депутат Соловьев о желании Макаревича выступать в России: «Начали
Представили геймплейный трейлер Digimon Survive, игра выйдет в июле
Представили геймплейный трейлер Digimon Survive, игра выйдет в июле
Без слез смотреть невозможно: ирландская реклама безопасности дорожного движения
Без слез смотреть невозможно: ирландская реклама безопасности
"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло
"Союзмультфильм" отсудил у латышей Пингвиненка Лоло
До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля
До +23 ожидается в Иркутске днем 3 июля
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Британский офицер выгнал из дома многодетную семью из Украины
Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности
Facebook-фишинг, блокировки VPN и другие события кибербезопасности

Топ на сегодня

На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим будет развлекать зэков»
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим
Бигрина боится грубых игр Ромашова
Бигрина боится грубых игр Ромашова
Реконструкция улицы Карбышева выполнена на 80%
Реконструкция улицы Карбышева выполнена на 80%

Еще по теме

Грант «слил» номер Клавдии Безверховой в сеть
Безверхова пошла вразнос, когда Грант вспомнил про Скалон
Грант в шоке: Безверхова ушла в запой с двумя парнями
Клавдия Безверхова решила развестись и воспитывать сына с Артёмом Грантом