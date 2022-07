Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism

Крупнейший в экосистеме решения второго уровня Optimism NFT-маркетплейс Quixotic стал жертвой хакерской атаки после обновления.

We can confirm that a recent update to our marketplace contract was exploited, allowing a hacker to steal approved ERC-20 tokens



1. We will be refunding all stolen ERC-20 tokens

2. NFTs remain safe and are not affected by the exploit

3. All marketplace activity remains paused https://t.co/wBYt903QVO