Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism
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Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism

Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism


Крупнейший в экосистеме решения второго уровня Optimism NFT-маркетплейс Quixotic стал жертвой хакерской атаки после обновления.



Злоумышленник атаковал функцию Offer — предложения коллекционных токенов. Он развернул вредоносный контракт и украл криптовалюту на общую сумму ~$100 000 в различных токенах ERC-20.


Команда Quixotic устранила уязвимость, но приостановила все операции на платформе.


Согласно заявлению, NFT остались в безопасности. Все похищенные средства компенсируют пользователям автоматически, никаких действий от них не требуется.


Напомним, в результате действий хакеров и мошенников за первый квартал 2022 года криптопроекты потеряли более $1,22 млрд. 


Крупнейшими инцидентами стали эксплойты Wormhole и Ronin с ущербом на $319 млн и $625 млн соответственно.


После мартовского взлома задействованный в игре Axie Infinity сайдчейн Ronin разработчики перезапустили только в конце июня.

# Экономика взломы, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

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