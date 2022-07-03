Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта

Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта

Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта


Биткоин закрыл худший квартал с 2011 года падением на 56%, Voyager Digital направил 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита, рыночный кризис поставил под угрозу дефолта займы майнеров на $4 млрд и другие события уходящей недели.


Второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет


Падение цены первой криптовалюты за апрель-июнь на 56,2% стало сильнейшим с третьего квартала 2011 года, когда потери составили 67%. В течение указанного периода биткоин подешевел с $45 000 до $19 884. В медвежьи рынки 2014 и 2018 годов квартальная динамика не превышала 39,7% и 49,7% соответственно.


Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.


«С поправкой на инфляцию в первом полугодии S&P 500 снизился на 25–26%, Nasdaq — на 34–35%, биткоин — на 64–65%. Это было многократное сжатие. Далее — сокращение доходов. Так что, может быть, на полпути», — написал Бьюрри.


На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $19 000. За последнюю неделю падение котировок актива превысило 11%.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Все криптовалюты из топ-10 по рыночной капитализацией оказались в красной зоне. Худшую динамику показали Solana (-23,3%) и Ethereum (-15,2%).


Данные: CoinGecko.

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов с умеренной капитализаций больше всего подорожал алгоритмический стейблкоин TerraClassicUSDT. Цена USTC выросла на 407% на фоне повышенных объемов торгов.


Сильнее других подешевел токен проекта WOO Network. Котировки WOO упали почти на 33%.


Данные: CoinCodex.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $920 млрд. Индекс доминирования биткоина снизился до 40,5%.


Voyager Digital направил 3AC уведомление о дефолте, а суд Виргинских Островов постановил ликвидировать фонд


Криптовалютный брокер Voyager Digital направил хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита. Брокер выдал 3AC заем на 15 250 BTC (более $320 млн) и 350 млн USDC. 24 июня компания попросила закрыть часть долга в размере 25 млн USDC, а затем потребовала погасить весь кредит в BTC и стейблкоинах до 27 июня.


Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд. Позже стало известно, что в числе требовавших этого шага кредиторов были платформы Blockchain.com и Deribit. 


В то же время ЦБ Сингапура осудил действия фонда и объявил выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.


3AC, в свою очередь, подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Глава 15 Кодекса США о банкротстве может защитить фонд от конфискации активов на территории Штатов в ходе ликвидации.


Падение биткоина поставило под угрозу дефолта займы майнеров на $4 млрд


В Bloomberg сообщили, что некоторые майнинговые компании столкнулись с проблемами в обслуживании займов, обеспечением по которым выступает оборудование для добычи биткоина. По оценкам издания, под угрозу дефолта поставлены займы на $4 млрд.


Аналитики JPMorgan считают, что нуждающиеся в ликвидности майнинговые компании в третьем квартале способны и дальше оказывать понижающее давление на курс биткоина, если рентабельность добычи не улучшится. На публичных игроков сегодня приходится около 20% хешрейта. 


На этой неделе хостинг-провайдер Dynamics Mining расторг соглашение с поставщиком оборудования и услуг для майнинга биткоина Compass Mining из-за неоплаченных счетов. Последний объявил об отставке CEO Уитта Гиббса и финансового директора Джоди Фишер.


MicroStrategy и Сальвадор докупили биткоин


Поставщик аналитического ПО MicroStrategy приобрел дополнительные 480 BTC по средней цене $20 817. Компания владеет 129 699 BTC, купленными на $3,98 млрд по средней цене $30 664.


Правительство Сальвадора тоже приобрело дополнительные 80 BTC на общую сумму $1,52 млн.


В Harmony предложили награду за возврат украденных $100 млн. Аналитики допустили, что за взломом стоит Lazarus


В начале недели команда протокола Harmony предложила награду в размере $1 млн за возврат похищенных из кроссчейн-моста Horizon криптоактивов на сумму $100 млн или информацию, которая приведет к взломщикам. После критики сообщества ее увеличили до $10 млн.


Специалисты компании Elliptic заявили, что за атакой на Horizon может стоять связанная с Северной Кореей хакерская группировка Lazarus, исходя из схожего вектора атаки с сайдчейном Ronin. По данным аналитиков, хакеры уже отправили 41% украденных криптоактивов на Tornado Cash.


В то же время в Reuters отметили, что падения крипторынка поставило под угрозу финансирование программы вооружений КНДР, поскольку похищенные хакерами цифровые активы могли просесть «на сотни миллионов долларов».


Что обсудить с друзьями?


  • ФБР включило основательницу OneCoin Руджу Игнатову в топ разыскиваемых преступников.
  • Meta закроет цифровой кошелек Novi.
  • Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 (75%) инвесторов.
  • Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance.

OpenSea сообщил об утечке данных пользователей


Ведущий NFT-маркетплейс OpenSea сообщил об утечке пользовательских данных сотрудником Customer.io — сервиса доставки электронной почты. Он передал третьей стороне email-адреса клиентов. В OpenSea предупредили о возможных последствиях в виде попыток фишинга.


Глава FTX предупредил о «скрытой неплатежеспособности» некоторых криптобирж


СЕО FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что некоторые биткоин-биржи третьего эшелона близки к банкротству. Сам миллиардер далек от альтруизма и не готов «спасать» все проблемные компании, которые «зашли слишком далеко», привлекая новых клиентов выплатой щедрых процентов по депозитам.


О тяжелых временах для криптобирж заявили и аналитики Kaiko. По их мнению, платформы пройдут испытание ненативной конъюнктурой рынка, сокращением клиентской активности и проблемами ряда участников индустрии.


CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте


Основатель Bitcoin.com Роджер Вер задолжал платформе криптовалютных деривативов CoinFLEX $47 млн. Последняя направила «Биткоин-Иисусу» уведомление о невыполнении обязательств.


Ранее глава компании Марк Лэмб рассказал, что у компании возникли проблемы из-за «давнего» клиента, которому выдали займ на уникальных условиях. По его позиции отсутствует ликвидационная цена — взамен он предоставляет платформе ликвидность. Однако на фоне кризиса его позиция стала убыточной.


Чтобы погасить задолженность этого клиента и возобновить вывод средств пользователей, CoinFLEX анонсировала токен Recovery Value USD (rvUSD). 


Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»


30 июня в сети Ethereum на блоке #15 050 000 произошел хардфорк Gray Glacier. Единственной задачей обновления была отсрочка активации «бомбы сложности» на 700 000 блоков.


Binance ведет «переговоры о спасении» более чем 50 компаний


Криптовалютная биржа Binance намерена помочь участникам индустрии, которые испытывают «небольшой дефицит ликвидности», и ведет соответствующие переговоры с более чем 50 компаниями. Об этом рассказал глава платформы Чанпэн Чжао.


Ранее глава BlockFi Зак Принс рассказал, что американское подразделение биржи FTX выдаст лендинговой платформе возобновляемый кредит на $400 млн и получит опцион на выкуп компании за $240 млн.


Чжао отметил, что Binance могла первой воспользоваться возможностью приобретения, но не сделала этого. 


США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР


Суд обязал бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи сдаться Службе федеральных маршалов США 5 июля для экстрадиции в ЮАР.


В июле 2021 года правоохранители задержали Спаньи в аэропорту Нэшвилла (США) по требованию властей ЮАР, обвинивших его в мошенничестве на $100 000. Дело связано не с Monero, а с его работой в южноафриканской компании Cape Cookies в 2009-2011 годах.


Также на ForkLog:


  • Глава SEC США подтвердил классификацию биткоина как товара.
  • Марк Кьюбан, Snoop Dogg и Майк Новограц назвали ориентиры для окончания криптозимы.
  • Grayscale подала в суд на SEC из-за отказа конвертировать GBTC в ETF.
  • Polkadot модернизирует структуру управления.

Что еще почитать и посмотреть?


ForkLog проанализировал наиболее актуальные ончейн-метрики и выяснил, чего ждать от цены первой криптовалюты в кратко- и среднесрочной перспективе.


В образовательных карточках рассказали, что такое DEX, стейкинг и скользящая средняя. Также объяснили, за что критикуют модель Stock-to-Flow (S2F) и что случилось с сайдчейном Ronin.


В традиционных дайджестах собрали главные события за неделю в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта. 


Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.


27 июня в прямом эфире ForkLog LIVE обсуждали актуальные новости и говорили о биткоине и рынке. В гостях были трейдеры Владимир Коэн и Тон Вейс.


29 июня провели еще один эфир, главной темой которого стали альткоины. В гостях были трейдер Владимир Коэн, CEO и CTO HyperFlex Иншаков Никита и Владимир Масляков, а также ведущий подкаста «Базовый блок» Сергей Тихомиров.

# Экономика дайджест, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

В чем вред комнатных тапочек, почему в них нельзя ходить по дому
В чем вред комнатных тапочек, почему в них нельзя ходить по дому
В мае и июне в лесах Иркутской области заблудились десять собирателей черемши
В мае и июне в лесах Иркутской области заблудились десять собирателей
Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта
Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы
4 июля в части всех округов Иркутска ограничат электроснабжение
4 июля в части всех округов Иркутска ограничат электроснабжение
Названы последствия искусственного снижения цен на нефть
Названы последствия искусственного снижения цен на нефть
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид
Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6
В ТОП-10 Steam минувшей недели, с 27 июня по 3 июля, вновь лидирует Steam Deck
В ТОП-10 Steam минувшей недели, с 27 июня по 3 июля, вновь лидирует
Необычный лайфхак от строителя, как не сгореть во время работы под палящим солнцем
Необычный лайфхак от строителя, как не сгореть во время работы под
Вот это романтика! Нежное признание Овечкина жене перед многотысячной публикой – видео
Вот это романтика! Нежное признание Овечкина жене перед многотысячной
В Запорожье назвали пиратством задержание российского сухогруза в Турции
В Запорожье назвали пиратством задержание российского сухогруза в
Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения
Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения
Алла Пугачева заломила цену за свои концерты
Алла Пугачева заломила цену за свои концерты

Топ на сегодня

ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС
Экономист оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро
Экономист оценил отказ Германии от российского газа в один триллион

Еще по теме

Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет
Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина
Падение биткоина лишило статуса миллионеров 82 600 инвесторов
Отчет: за 2021 год биткоин-майнеры заработали $16,7 млрд