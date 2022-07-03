Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта

Биткоин закрыл худший квартал с 2011 года падением на 56%, Voyager Digital направил 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита, рыночный кризис поставил под угрозу дефолта займы майнеров на $4 млрд и другие события уходящей недели.

Второй квартал 2022 года стал для биткоина худшим за 11 лет

Падение цены первой криптовалюты за апрель-июнь на 56,2% стало сильнейшим с третьего квартала 2011 года, когда потери составили 67%. В течение указанного периода биткоин подешевел с $45 000 до $19 884. В медвежьи рынки 2014 и 2018 годов квартальная динамика не превышала 39,7% и 49,7% соответственно.

Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.

«С поправкой на инфляцию в первом полугодии S&P 500 снизился на 25–26%, Nasdaq — на 34–35%, биткоин — на 64–65%. Это было многократное сжатие. Далее — сокращение доходов. Так что, может быть, на полпути», — написал Бьюрри.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $19 000. За последнюю неделю падение котировок актива превысило 11%.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Все криптовалюты из топ-10 по рыночной капитализацией оказались в красной зоне. Худшую динамику показали Solana (-23,3%) и Ethereum (-15,2%).

Данные: CoinGecko.

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов с умеренной капитализаций больше всего подорожал алгоритмический стейблкоин TerraClassicUSDT. Цена USTC выросла на 407% на фоне повышенных объемов торгов.

Сильнее других подешевел токен проекта WOO Network. Котировки WOO упали почти на 33%.

Данные: CoinCodex.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $920 млрд. Индекс доминирования биткоина снизился до 40,5%.

Voyager Digital направил 3AC уведомление о дефолте, а суд Виргинских Островов постановил ликвидировать фонд

Криптовалютный брокер Voyager Digital направил хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита. Брокер выдал 3AC заем на 15 250 BTC (более $320 млн) и 350 млн USDC. 24 июня компания попросила закрыть часть долга в размере 25 млн USDC, а затем потребовала погасить весь кредит в BTC и стейблкоинах до 27 июня.

Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд. Позже стало известно, что в числе требовавших этого шага кредиторов были платформы Blockchain.com и Deribit.

В то же время ЦБ Сингапура осудил действия фонда и объявил выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.

3AC, в свою очередь, подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Глава 15 Кодекса США о банкротстве может защитить фонд от конфискации активов на территории Штатов в ходе ликвидации.

Падение биткоина поставило под угрозу дефолта займы майнеров на $4 млрд

В Bloomberg сообщили, что некоторые майнинговые компании столкнулись с проблемами в обслуживании займов, обеспечением по которым выступает оборудование для добычи биткоина. По оценкам издания, под угрозу дефолта поставлены займы на $4 млрд.

Аналитики JPMorgan считают, что нуждающиеся в ликвидности майнинговые компании в третьем квартале способны и дальше оказывать понижающее давление на курс биткоина, если рентабельность добычи не улучшится. На публичных игроков сегодня приходится около 20% хешрейта.

На этой неделе хостинг-провайдер Dynamics Mining расторг соглашение с поставщиком оборудования и услуг для майнинга биткоина Compass Mining из-за неоплаченных счетов. Последний объявил об отставке CEO Уитта Гиббса и финансового директора Джоди Фишер.

MicroStrategy и Сальвадор докупили биткоин

Поставщик аналитического ПО MicroStrategy приобрел дополнительные 480 BTC по средней цене $20 817. Компания владеет 129 699 BTC, купленными на $3,98 млрд по средней цене $30 664.

Правительство Сальвадора тоже приобрело дополнительные 80 BTC на общую сумму $1,52 млн.

В Harmony предложили награду за возврат украденных $100 млн. Аналитики допустили, что за взломом стоит Lazarus

В начале недели команда протокола Harmony предложила награду в размере $1 млн за возврат похищенных из кроссчейн-моста Horizon криптоактивов на сумму $100 млн или информацию, которая приведет к взломщикам. После критики сообщества ее увеличили до $10 млн.

Специалисты компании Elliptic заявили, что за атакой на Horizon может стоять связанная с Северной Кореей хакерская группировка Lazarus, исходя из схожего вектора атаки с сайдчейном Ronin. По данным аналитиков, хакеры уже отправили 41% украденных криптоактивов на Tornado Cash.

В то же время в Reuters отметили, что падения крипторынка поставило под угрозу финансирование программы вооружений КНДР, поскольку похищенные хакерами цифровые активы могли просесть «на сотни миллионов долларов».

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OpenSea сообщил об утечке данных пользователей

Ведущий NFT-маркетплейс OpenSea сообщил об утечке пользовательских данных сотрудником Customer.io — сервиса доставки электронной почты. Он передал третьей стороне email-адреса клиентов. В OpenSea предупредили о возможных последствиях в виде попыток фишинга.

Глава FTX предупредил о «скрытой неплатежеспособности» некоторых криптобирж

СЕО FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что некоторые биткоин-биржи третьего эшелона близки к банкротству. Сам миллиардер далек от альтруизма и не готов «спасать» все проблемные компании, которые «зашли слишком далеко», привлекая новых клиентов выплатой щедрых процентов по депозитам.

О тяжелых временах для криптобирж заявили и аналитики Kaiko. По их мнению, платформы пройдут испытание ненативной конъюнктурой рынка, сокращением клиентской активности и проблемами ряда участников индустрии.

CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте

Основатель Bitcoin.com Роджер Вер задолжал платформе криптовалютных деривативов CoinFLEX $47 млн. Последняя направила «Биткоин-Иисусу» уведомление о невыполнении обязательств.

Ранее глава компании Марк Лэмб рассказал, что у компании возникли проблемы из-за «давнего» клиента, которому выдали займ на уникальных условиях. По его позиции отсутствует ликвидационная цена — взамен он предоставляет платформе ликвидность. Однако на фоне кризиса его позиция стала убыточной.

Чтобы погасить задолженность этого клиента и возобновить вывод средств пользователей, CoinFLEX анонсировала токен Recovery Value USD (rvUSD).

Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

30 июня в сети Ethereum на блоке #15 050 000 произошел хардфорк Gray Glacier. Единственной задачей обновления была отсрочка активации «бомбы сложности» на 700 000 блоков.

Binance ведет «переговоры о спасении» более чем 50 компаний

Криптовалютная биржа Binance намерена помочь участникам индустрии, которые испытывают «небольшой дефицит ликвидности», и ведет соответствующие переговоры с более чем 50 компаниями. Об этом рассказал глава платформы Чанпэн Чжао.

Ранее глава BlockFi Зак Принс рассказал, что американское подразделение биржи FTX выдаст лендинговой платформе возобновляемый кредит на $400 млн и получит опцион на выкуп компании за $240 млн.

Чжао отметил, что Binance могла первой воспользоваться возможностью приобретения, но не сделала этого.

США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР

Суд обязал бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи сдаться Службе федеральных маршалов США 5 июля для экстрадиции в ЮАР.

В июле 2021 года правоохранители задержали Спаньи в аэропорту Нэшвилла (США) по требованию властей ЮАР, обвинивших его в мошенничестве на $100 000. Дело связано не с Monero, а с его работой в южноафриканской компании Cape Cookies в 2009-2011 годах.

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В образовательных карточках рассказали, что такое DEX, стейкинг и скользящая средняя. Также объяснили, за что критикуют модель Stock-to-Flow (S2F) и что случилось с сайдчейном Ronin.

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Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

27 июня в прямом эфире ForkLog LIVE обсуждали актуальные новости и говорили о биткоине и рынке. В гостях были трейдеры Владимир Коэн и Тон Вейс.

29 июня провели еще один эфир, главной темой которого стали альткоины. В гостях были трейдер Владимир Коэн, CEO и CTO HyperFlex Иншаков Никита и Владимир Масляков, а также ведущий подкаста «Базовый блок» Сергей Тихомиров.