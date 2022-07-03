"Я ненавижу фианиты!": Феминистка жалуется на плохой подарок от молодого человека
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"Я ненавижу фианиты!": Феминистка жалуется на плохой подарок от молодого человека

Эта девушка раньше прославилась тем, что активно высказывалась в поддержку современного "феминизма". Да, именно в кавычках, поскольку все её доводы и высказывания разбиваются о логику и факты. Вот один из примеров. Теперь же она принялась жаловаться на плохого молодого человека, который подарил ей "не такое украшение". Да, возможно, выглядит и правда немного нелепо. Однако так обсуждать подарки, выкладывая всё в социальные сети, с недовольным лицом - довольно странное решение, как считаете?
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По материалам: триникси

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