"Я ненавижу фианиты!": Феминистка жалуется на плохой подарок от молодого человека

Вадим Карасев

Эта девушка раньше прославилась тем, что активно высказывалась в поддержку современного "феминизма". Да, именно в кавычках, поскольку все её доводы и высказывания разбиваются о логику и факты. Вот один из примеров. Теперь же она принялась жаловаться на плохого молодого человека, который подарил ей "не такое украшение". Да, возможно, выглядит и правда немного нелепо. Однако так обсуждать подарки, выкладывая всё в социальные сети, с недовольным лицом - довольно странное решение, как считаете?