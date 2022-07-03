«Я всегда был счастливым»: при жизни Юра Шатунов дорожил тем, что у него есть

Не смотря на огромную популярность, Юрий Шатунов не страдал звездной болезнью. Поклонники любили его за искренность, которая чувствовалась в голосе, в каждой песне, в каждом интервью и выступлении. Экс-солист группы «Ласковый май» часто рассуждал о своем призвании.

Шатунов всегда удивлялся, когда спрашивали в чем секрет его популярности. Он отвечал, что никогда не делает чего-то специально, чтобы заслужить любовь публики. Юрий просто выходил на сцену и был искренен. На его концертах не было никаких грандиозных декораций, наряды были скромными, а подтанцовки и вовсе не было. Без всех этих атрибутов артисту удавалась часами удерживать внимание огромных залов.

«Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив, и злой выходишь на сцену — это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот по сути профессия артиста. Я волнуюсь, находясь за кулисами. Но как только ты сделал шаг на сцену — все, ты там, где ты должен быть. И ты должен сделать так, чтобы те люди, которые на тебя смотрят, поверили тебе», — рассуждал исполнитель хита «Седая ночь» в одном из последних интервью.

Юрий был не только успешным артистом, но и прекрасным семьянином. Со Светланой он познакомился в нулевых в Германии. Они встречались восемь лет, прежде чем официально зарегистрировать отношения. Вскоре на свет появились Дэннис и Эстелла. В какой-то момент певец поставил карьеру на паузу, чтобы больше времени проводить с родными. Для него жена и дети всегда были на первом месте.

«Я на протяжении трех лет не давал концерты. У меня не было больших гастрольных туров. Получилось так, что слишком заработался. И когда ты приезжаешь домой, а тебя твои дети не узнают. Это было действительно так. Мне пришлось остановиться и подумать: «Не слишком ли я много времени уделяю своей работе, а семья обделена моим вниманием? Сделал паузу, подумал, что мне делать дальше — решил восстанавливать все, занялся студийной работой», — приводят слова звезды в эксклюзивном интервью МУЗ-ТВ «О чем молчал Юрий Шатунов?»