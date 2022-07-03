Яна Поплавская переживает из-за падчерицы

Актриса Яна Поплавская рассказала о личной жизни. Два года назад артистка вышла замуж за своего возлюбленного Евгения Яковлева, который младше ее на 15 лет. У мужчины от первого брака есть дочь и сейчас актриса пытается наладить с ней отношения. 55-летняя артистка встречалась с избранником с 2015 года. Долгое время Яна не хотела узаконивать отношения после 25 лет брака с продюсером Сергеем Гинзбургом. Развод дался актрисе нелегко. Однако сейчас она вновь счастлива и чувствует себя любимой женщиной. У нового супруга есть от прошлых отношений дочь Лиза. Сейчас девочке 11 лет и она постепенно входит в подростковый период, что не может не волновать «красную шапочку». «Сейчас нас ждет тяжелый переходный возраст. Я это походила, нужно подготовиться. Ребенок, как любое человеческое существо, всегда знает, ощущает, когда его любят. И только от взрослого зависит, как выстроятся ваши отношения. Я чувствую, как Лиза мне откликается. Она никогда не хочет уезжать, и это показатель, что ей у нас хорошо», — поделилась своими переживаниями Яна.Также артистка рассказала, как складываются отношения с молодым супругом в браке. «Могу себе позволить быть просто женщиной. Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает. Я ведь тоже плачу, переживаю, отчаиваюсь. И важно, чтобы рядом был мужчина, за которым можно спрятаться, а не штаны. Притом, что Женя моложе меня на 15 лет, он сильно старше меня. Все время поучает, останавливает, бережет. Он берет все бытовое на себя, а я занимаюсь профессией, творчеством», — рассказала о своей любви Поплавская «Антенне». Яна Евгеньевна заявляет, что в браке с Сергеем Гинзбургом такого не было. А я ей приходилось быть среднестатистической российской женщиной — я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик. Поэтому новых отношений она всячески избегала, хотя с возлюбленным она познакомилась еще в далеком 2006 году на радио. Все это время у них был служебный роман. Тем не менее, Евгений Яковлев за это время создал семью, появилась дочь. Однако даже будучи женатым он не прекращал общения с Яной, которая на тот момент пока решила остаться в своей семье.