Японские смесители – отменные характеристики и оригинальный дизайн

Вадим Карасев

При обустройстве квартиры или дома хозяйка продумывает каждую деталь. Но важно подумать не только об обоях, шторах, аксессуарах, но и о смесителях. Ведь малоприятно смотреть на краны, которые протекают.

На рынке сантехники есть много предложений, которые отличаются качеством, функциями, возможностями, дизайном. Одними из самых выгодных и популярных решений считаются смесители из Японии.

Преимущества японских смесителей

Такие смесители имеют ряд преимуществ, благодаря которым они и остаются в лидерах на рынке:

соблюдение всех требований, строгий контроль этапов производства. Благодаря тщательному надзору не упускается из виду ни одна деталь. Все элементы и конструкция в целом отличается высокого качества и функциональности;

красивый дизайн. Японские производители считают, что важно совместить в смесителях эстетический внешний вид и высокие технические характеристики. Благодаря этому смесители можно устанавливать в любом помещении, они смогут дополнить любой дизайн;

длительный срок службы. Сантехника из Японии способна работать на протяжении многих лет (до 20 лет). Но это возможно только в том случае, если за ней правильно ухаживать и вовремя менять прокладки;

экологичность изделий. Для изготовления японских смесителей используются исключительно экологичные материалы. Они стойкие к повреждениям механического характера и не несут вред для человеческого здоровья. Краны часто делают из нержавейки, керамики, хрома, никеля, латуни. На них имеется износостойкое покрытие. Что касается аэраторов, то их делают из полимерного материала. На них не будет появляться ржавчина, плесень, известь.

Разновидности японских смесителей

На рынке сантехники представлены разные модели кранов. Например, можно найти вентильные, однорычажные, двухрукоятные смесители. В изделиях также встречаются разные носики. Они могут быть короткими, также потребители часто выбирают длинный излив для большего удобства. Есть отдельная категория – термостаты. С их помощь. Можно отрегулировать и напор, и температуру воды.

Каждое изделие, изготовленное в Японии, отличается изящными, элегантными формами и дизайном. Смесители могут быть оформлены в различных стилях, начиная от классики и минимализма и заканчивая современными моделями. Вне зависимости от выбранного стиля потребитель в любом случае получает высокое качество, надежность, изящные изгибы и безупречные формы.



