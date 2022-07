Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-8 июля + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе игровых релизов, с 5 по 8 июля, игроков ждет не особо много новых проектов — чуть больше 10 игр заявлено к выходу на данный момент. Но есть в этом списке игры, которые давно ждут. Например, хоррор MADiSON, который много раз переносили, доберется все же 7 июля до релиза, но только на приставках Xbox Series X | S, на Xbox One игра не выйдет.

Полный список релизов следующей недели на Xbox, к текущему моменту, выглядит так:

Arcadegeddon (5 июля)Cursed Island (5 июля)Rush Rally Origins (5 июля)Overrogue (6 июля)Quintus and the Absent Truth (6 июля)Matchpoint: Tennis Championships (7 июля)MADiSON (7 июля)QUByte Classics: Zero Tolerance by Piko (7 июля)Adventures of Chris (8 июля)AI: The Somnium Files Nirvana Initiative (8 июля — в некоторых регионах)Eternal Hope (8 июля)Klonoa Phantasy Reverie Series (8 июля)Strong Moon (8 июля)

Сейчас известно только об одной игре, которая пополнит Game Pass на следующей неделе, сразу после релиза:

Matchpoint: Tennis Championships (7 июля)

На следующей неделе можно ожидать анонс от Microsoft новых игр для Game Pass на первую половину июля.