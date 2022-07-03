Юлия Меньшова рассказала, какой сюрприз ей устроил Игорь Гордин в годовщину свадьбы

Актриса Юлия Меньшова и Игорь Гордин на днях отметили серебряную свадьбу. Телеведущая рассказала о необычном поздравлении мужа. 28 июня Игорь Гордин и Юлия Меньшова отметили 25-летие свадьбы. Однако в этот день у Юлии был экзамен по мастерству у студентов во ВГИКе, а у Игоря — предпремьерная репетиция спектакля. Но несмотря на это, актер сумел сделать супруге приятное в день годовщины. 57-летний Гордин успел примчатся во ВГИК, чтобы поздравить супругу с важной датой на глазах у студентов!Сначала никто не понял, что происходит — актер поднялся на сцену с букетом прямо в аудитории. И лишь тогда, когда Игорь начал говорить о любви, все стало ясно: он пришел поздравить свою любимую жену. Юлия была настолько удивлена и поражена, что не переставала улыбаться. Еще бы, мало кому мужья делают такие сюрпризы спустя 25 лет! «Я бы хотел поздравить Юлию Владимировну с праздником. Если кто не знал, у нас сегодня годовщина — 25 лет со свадьбы», - поделился со студентами артист.Чуть позже Меньшова загрузила видео в свой личный блог и отметила, что сюрприз и правда удался: мол, сейчас всем не до романтики, а тут такая приятность без лишней мишуры и помпезности. «28 июня у нас с мужем была официальная серебряная свадьба. В этот день у меня был экзамен по мастерству у студентов во ВГИКе. А у Игоря предпремьерная репетиция спектакля, который уже на самом выпуске. В общем, обстоятельства сложились так, что не до романтики. Но муж мой успел заскочить на наш экзамен, и устроил мне сюрприз. Спасибо, что кто-то из студентов успел снять…Такое вот получилось 25-летие! Без пафоса. Но очень настоящее ❤️ Про ЖИЗНЬ!», - поделилась Меньшова в своем Телеграм-канале.Напомним, что супруги познакомились в 1996 году. Начинающий тогда артист играл в спектакле «Казнь декабристов» в МТЮЗе, а Меньшова сидела в зрительском зале. После выступления будущие супруги разговорились, и вскоре между ними вспыхнул роман. В 1997-м Игорь и Юлия официально зарегистрировали свои отношения. После свадьбы на свет появился их первенец, сын Андрей. А еще через шесть лет Юлия подарила Игорю дочь Таисию. Меньшова часто делится в социальных сетях своими фото, однако своего мужа актриса редко показывает общественности.