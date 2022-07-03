Юрий Шатунов сорил деньгами
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Юрий Шатунов сорил деньгами

Юрий Шатунов сорил деньгами
Певец Юрий Шатунов раздавал деньги как фантики. Артист не был простым ребенком и любимцем педагогов в детдоме. Он рос хулиганом, выдумщиком и бродягой – постоянно сбегал из заведения. Но в то же время отличался любовью к творчеству, пел в самодеятельности, которая постепенно переросла в его работу в составе коллектива «Ласковый май». В отличие от его родной тети, которая так и не нашла с ним общий язык и передала 12-летнего Юру на воспитание в детдом после смерти его мамы, здесь его пытались понять и принять таким, какой он есть.
Поэтому Юрий Шатунов при любой возможности старался наведаться в ставшие родными стены в Оренбургской области и помочь ребятишкам, чем мог. «Гонорары он получал тогда огромные, и деньги, как фантики, раздавал ребятам. Поднимался в свою комнату, любил посидеть на кровати, на которой спал. Играл с ребятней в хоккей, раздавал каждому шоколадки», - вспомнил про визиты Юрия Шатунова в период его бешеной популярности учитель артиста Алексей Леващев Orenburg.kp.ru.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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