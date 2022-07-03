Юрий Шатунов старался быть счастливым

Певец Юрий Шатунов никогда не выходил злым на сцену. Не смотря на огромную популярность, Юрий Шатунов не страдал звездной болезнью. Поклонники любили его за искренность, которая чувствовалась в голосе, в каждой песне, в каждом интервью и выступлении. Экс-солист группы «Ласковый май» часто рассуждал о своем призвании. Шатунов всегда удивлялся, когда спрашивали в чем секрет его популярности. Он отвечал, что никогда не делает чего-то специально, чтобы заслужить любовь публики. Юрий просто выходил на сцену и был искренен. На его концертах не было никаких грандиозных декораций, наряды были скромными, а подтанцовки и вовсе не было. Без всех этих атрибутов артисту удавалась часами удерживать внимание огромных залов. «Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив, и злой выходишь на сцену — это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот по сути профессия артиста. Я волнуюсь, находясь за кулисами. Но как только ты сделал шаг на сцену — все, ты там, где ты должен быть. И ты должен сделать так, чтобы те люди, которые на тебя смотрят, поверили тебе», — рассуждал исполнитель хита «Седая ночь» в одном из последних интервью.Юрий был не только успешным артистом, но и прекрасным семьянином. Со Светланой он познакомился в нулевых в Германии. Они встречались восемь лет, прежде чем официально зарегистрировать отношения. Вскоре на свет появились Дэннис и Эстелла. В какой-то момент певец поставил карьеру на паузу, чтобы больше времени проводить с родными. Для него жена и дети всегда были на первом месте. «Я на протяжении трех лет не давал концерты. У меня не было больших гастрольных туров. Получилось так, что слишком заработался. И когда ты приезжаешь домой, а тебя твои дети не узнают. Это было действительно так. Мне пришлось остановиться и подумать: «Не слишком ли я много времени уделяю своей работе, а семья обделена моим вниманием? Сделал паузу, подумал, что мне делать дальше — решил восстанавливать все, занялся студийной работой», — приводят слова звезды в эксклюзивном интервью МУЗ-ТВ «О чем молчал Юрий Шатунов?»