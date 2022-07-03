"Как подорожник, приложенный к сердцу": в телеграме обсуждают концерт "Руки вверх!" по случаю 25-летия группы. Он собрал 72 тысячи зрителей

Вадим Карасев

В московском спорткомплексе "Лужники" состоялся масштабный концерт "Руки вверх!", приуроченный к празднованию 25-летия группы. Послушать хиты коллектива и вспомнить юность пришли 72 тысячи человек.

Солист Сергей Жуков ранее признавался в соцсетях, что собрать "Лужники" было его мечтой. Побывавшие на концерте зрители в один голос уверяют, что к воплощению этой мечты в реальность он подошел очень ответственно, устроив для поклонников настоящий праздник.





Концерт "Руки вверх!" в "Лужниках"

Группа исполнила главные хиты ("Алешка", "Чужие губы", "Ну где же вы, девчонки"), которым хором подпевала многотысячная толпа. Когда зазвучала песня "18 мне уже", стадион заполнился огромными розовыми шарами. Фрагмент песни "Крошка моя" спел неожиданно появившийся на сцене хоккеист Александр Овечкин, после чего признался в любви своей супруге Анастасии Шубской.

В качестве приглашенных гостей на концерте выступили Клава Кока и дуэт Hammali & Navai. Правда, их принимали не так тепло — зрители были настроены танцевать под любимую музыку 90-х и нулевых. Также Жуков вместе со своими детьми исполнил песню "Забери ключи".

В телеграм-каналах уже второй день продолжают обсуждать грандиозное шоу.

"Лужники", вероятно, месяц будут приходить в себя от феерии, которую устроили "Руки вверх". <...> На разогреве после полутора часов ожидания спела Клава прости хоспади Кока. Публика 40+ едва не освистала малолетнюю пищалку. Приняли Коку холодно, дав понять, что тут ей не там,

— написали в телеграм-канале НеМалахов.





Клава Кока и Сергей ЖуковИнтересная тенденция наметилась в российском шоу-бизнесе — настало время больших форматов, причем речь идет исключительно о возвращении хитов прошлого. 29 мая сенсацией стало появление певицы МакSим на московском стадионе "Лужники" — почти 70 тысяч человек пели ее хит 2005 года "Знаешь ли ты" — песня стала неофициальным гимном футбольного клуба "Спартак". Трибуны рыдали от счастья, выступление стало одним из самых цитируемых в сети, а стихийный патриотический флешмоб оказался не просто не стыдным, но даже трогательным. Следом 18 июня с грандиозным аншлагом прошел концерт Басты в "Лужниках". И снова 70 тысяч зрителей, старые хиты, слезы, любовь, патриотизм, "Сансара", "Медлячок, чтобы ты заплакала", аншлаг. И вот сегодня в разрывающихся от солдаута "Лужниках" отгремел концерт "Руки Вверх", посвященный 25-летию группы, где тоже был абсолютный разрыв.

Сегодня российским артистам нет необходимости выпускать новые альбомы — по закону нового времени люди хотят ностальгии и проверенных временем хитов, потому что это дает мощное чувство общности и единения. Пост-модернизм нового времени — это огромная 70-тысячная толпа, синергия энергий которой дает старым хитам новую жизнь. Это те самые старые песни о главном, которые работают, как подорожник, приложенный к сердцу. Тренд времени как он есть,

— написала в своем микроблоге Надежда Стрелец.

Просто пока вы думаете, какая группа сейчас модная... концерт "Руки вверх" в Лужниках,

— лаконично высказались в "Антиглянце".





Hammali & Navai и Сергей ЖуковКогда Сергей Жуков задумывал стадионный тур по стране, вряд ли мог подумать, что изобрел машину времени — для него и зрителей. Вчера Лужники отправили всех прямиком в 90-е. Вайб тот же, несмотря на то, что в танцпартере не девчонки-короткие юбчонки, а мамы и "лысые, но красивые мужики". Зато, как заметил со сцены Жуков, мужчинам теперь не стыдно признаться, что слушают "Руки Вверх". Не то, что раньше, когда только дома втихаря плакали под "Алешку".

72 тысячи человек — это потрясающе. Общую эйфорию не смогли сильно испортить даже безголосая Клава Кока и кальян-рэп от Хамали и Наваи, которые заполняли паузы, чтобы Сережа, который выступал живьем, отдохнул и переоделся. Внезапно появившийся на сцене Овечкин показал, что петь в принципе было не обязательно — стадион сам все делает. Только послушайте это... И да, это вам не клубный концерт, на стадионе не наливают,

— написали в телеграм-канале "Только никому".

Ольга Петелина