Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в декабре

Вадим Карасев

Мы с вами рождаемся в тот или иной месяц не случайно. Оказывается, по месяцу рождения можно узнать о том, каково ваше предназначение и карма. Эксперты рассказали о том, для чего приходят в мир люди, рожденные в декабре.

Чтобы раскрыть свое предназначение, советуем вам пользоваться специальными практиками. Если вы были рождены в начале зимы, также полезно будет прочитать эту статью, ведь, возможно, она поможет вам ответить на какие-то важные вопросы о своей судьбе.

Упорядочивание энергии

Люди декабря — это своего рода помощники Вселенной, которые призваны в этот мир для того, чтобы делать его более понятным для других людей. Они часто являются довольно спокойными и оптимистичными. Такое поведение помогает всем вокруг успокаиваться и меньше переживать по мелочам, реже совершать необдуманные поступки.

Раскрытие творческого потенциала

Еще одна кармическая задача, направленная на помощь окружающим. Декабрьские люди приходят в этот мир с очень важной целью — помочь раскрыть потенциал другим людям. Кому-то достаточно простого одобрения и комплимента, а кому-то эти люди помогают найти себя в жизни посредством прямого воздействия — предложения новой работы, помощи в поисках увлечений.

Смена ценностей и идеалов

Скорее всего, на протяжении уже нескольких воплощение люди декабря были заперты в каких-то жестких рамках, пытаясь стать успешными в каком-то направлении. В этот раз судьба решила помочь этим людям сделать свою жизнь более интересной и разнообразной. Дав им возможность раскрыть себя в чем-то другом. Это значит, что для достижения счастья декабрьским людям стоит пребывать в перманентном поиске новых увлечений. Им нужно реализовать свои способности, которые на протяжении двух или более жизней остаются в тени.

Исправление ошибок своих родителей

Людям, которые появились на свет в первый зимний месяц, большое внимание стоит уделить исправлению ошибок, допущенных их родителями. Важно прислушиваться к их мнению, просьбам и чувствам. Скорее всего, они в молодости сошли на темный путь. Ошибки прошлого гложут их, поэтому исправить их придется ребенку. За это рожденные в декабре получат много удачи, смогут очистить не карму отца и матери, но и свою карму тоже.

Гармония с природой

Людям декабря нужно больше времени проводить на природе, вдали от города. Их предназначение заключается в том, чтобы научиться жить в симбиозе с ней. Это значит, что идеальным местом жительства для таких людей будет деревня, небольшой населенный пункт, окруженный лесом или горами, либо загородный дом.