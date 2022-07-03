Клиентов банков защитят от манипуляций
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Клиентов банков защитят от манипуляций

Клиентов банков защитят от манипуляций

Банки будут указывать полную стоимость потребительского кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Закон с такими требованиями вступает в силу 3 июля.

Кроме того, с 3 июня кредитные организации не смогут утаить от клиентов условия по вкладам. Перечень этих условий будет необходимо формировать в виде таблицы, шаблон которой утвердит ЦБ. Предполагается, что она будет включать сведения о виде вклада, сумме, ограничениях на его пополнение и снятие, сроке возврата и процентной ставке. Если ставка будет переменная, то от банка потребуют описать порядок ее определения и значение на дату заключения договора.

Данную информацию необходимо разместить на первой странице договора. Её нужно отпечатать  хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых в тексте.


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По материалам: pnp.ru

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