Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова
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Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова

Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова

Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерс" отреагировал на инцидент с задержанием вратаря сборной РФ Ивана Федотова. Об этом сообщается в соцсетях.

"Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее. На данный момент других комментариев не будет", – прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Чак Флетчер.


О задержании Федотова сообщалось в пятницу 1 июля. Так, военная прокуратора посчитала его уклонистом от службы в армии несмотря на выступления за ЦСКА, за который хоккеист играл с 2021 года. В апреле, однако, спортсмен объявил о том, что в новом сезоне НХЛ присоединится к клубу "Филадельфия Флайерс".

Как ранее писал Ruposters, в США захотели арестовать известного хоккеиста Александра Овечкина в ответ на задержание в Москве баскетболистки Бриттни Грайнер по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.

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По материалам: uposters.ru

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