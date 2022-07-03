Клуб НХЛ отреагировал на задержание вратаря сборной России Федотова

Вадим Карасев

Клуб Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерс" отреагировал на инцидент с задержанием вратаря сборной РФ Ивана Федотова. Об этом сообщается в соцсетях.

"Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее. На данный момент других комментариев не будет", – прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Чак Флетчер.

О задержании Федотова сообщалось в пятницу 1 июля. Так, военная прокуратора посчитала его уклонистом от службы в армии несмотря на выступления за ЦСКА, за который хоккеист играл с 2021 года. В апреле, однако, спортсмен объявил о том, что в новом сезоне НХЛ присоединится к клубу "Филадельфия Флайерс".

Как ранее писал Ruposters, в США захотели арестовать известного хоккеиста Александра Овечкина в ответ на задержание в Москве баскетболистки Бриттни Грайнер по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.