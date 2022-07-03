Ксения Бородина подружилась с возлюбленной своего бывшего мужа
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Ксения Бородина подружилась с возлюбленной своего бывшего мужа

Ксения Бородина подружилась с возлюбленной своего бывшего мужа
Ведущая Ксения Бородина дважды была замужем. За плечами у Ксении Бородиной два неудачных брака. И если Курбана Омарова телеведущая не может простить даже спустя год после развода, то с первым экс-супругом Юрием Будаговым ведущая шоу «Дом-2» сумела наладить ровные отношения ради общей дочери Маруси. И хотя Бородина не раз говорила, что Будагов не обеспечивает дочь материально, препятствовать общению девочки с отцом она не собирается. Оказалось, что новая семья бизнесмена в хороших отношениях с Ксенией. Об этом рассказала супруга Юрия, Залина Баширова.
«У нас с Ксенией нет ни одного повода, чтобы быть в плохих отношениях»,— высказалась она. Залина добавила, что в гости к ним приезжает не только Маруся, но Тея. По словам Башировой, она не делит девочек на родных и не родных, и всегда рада обеим. Напомним, брак с Будаговым распался спустя три года после свадьбы. Сейчас у Ксении нет обид на бывшего мужа, а вот на Курбана Омарова звезда очень злится и к такой лояльности по отношению к нему, как к первому мужу, она не готова. Бородина говорила, что причиной развода стали измены супруга, однако в подробности вдаваться она не стала. Звезда отметила, что молчит ради дочери. Она также не препятствует общению отца с дочерью, но для Курбана есть серьезные ограничения. Знаменитость считает, что Теоне незачем знать, с кем встречается ее папа. Исключение составит разве что новая жена Омарова. «Зачем ребенку эти знакомства? Один приезжаешь и общаешься. А если это будет жена и она не имеет отношения к распаду семьи, то я никогда не против», — считает Бородина.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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