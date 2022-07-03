Ксения Собчак, Лиза Арзамасова, Екатерина Стриженова на фестивале цветов в ГУМе

Вадим Карасев

В московском ГУМе стартовал десятый ежегодный Фестиваль цветов. Украсить главный торговый комплекс страны садовникам BoscoFamily помогали Ксения Собчак, Алла Михеева, Влад Лисовец, Александр Олешко, Юлия Савичева, Андрей Бурковский, Полина Киценко, Лиза Арзамасова и другие звезды.





Екатерина СтриженоваВлад ЛисовецКсения СобчакАндрей БурковскийАлександр ОлешкоЮлия Савичева





Михаил Куснирович

Мы уже в десятый раз высаживаем здесь, на Красной площади и в центре ГУМа, у фонтана, сотни тысяч живых цветов. И потом они до конца лета нас с вами радуют. Ничего делать не надо: просто приходить, есть мороженое, улыбаться и понимать, что завтра будет еще даже лучше, чем сегодня. И здорово, что мы эту традицию продолжаем, что всем это по-прежнему интересно,

— рассказал о событии глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Ольга Петелина