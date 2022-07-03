Ксения Собчак появилась на светском мероприятии в шелковом платье с округлившимся животом

Телеведущая Ксения Собчак побывала на фестивале цветов в ГУМе. Ее шелковое платье подчеркнуло изменения в фигуре. Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что привыкла много работать. Блондинка сколотила целое состояние, но не собирается останавливаться на достигнутом. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым и всегда поддерживает его на важных мероприятиях. В последнее время Собчак часто посещает разные мероприятия. Она тщательно подбирает себе образы и все больше любит монохромные наряды. Не так давно телеведущая вышла в свет с сыном Платоном А теперь Ксения отправилась в ГУМ на фестиваль цветов без сопровождения. Она облачилась в платье из шелка лилового цвета и жакет в тон. Однако наряд подчеркнул ее изменения в фигуре.«Цветы – точно лучше чем некоторые люди. Лиловое настроение», – написала звезда. Примечательно, что поклонники заподозрили ее в беременности. Некоторые также посчитали, что Собчак часто баловала себя вкусненьким на вечеринках у друзей. Но пока сама телеведущая хранит молчание и не реагирует на сплетни. «Ксюша ждет пополнения?», «Одна я вижу дивот?», «Ой, кто-то много ужинает у друзей», «Какая вы крутая», «Цвет вам к лицу», — прокомментировали кадры подписчики.