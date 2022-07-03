Кто прав, а кто виноват? Трамвай против "Камри"
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Кто прав, а кто виноват? Трамвай против "Камри"

В социальных сетях разгорелись споры под этим роликом. Пользователи выясняют, кто виноват в данной аварии - трамвай врезался в "Камри", движущуюся по кольцу. Кто-то говорит, что кольцо главное (есть информация, что об этом говорят знаки, установленные перед перекрестком), поэтому виноват трамвай. Другие винят водителя "Камри", который не убедился в безопасности маневра. Свое мнение оставляйте в комментариях.
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По материалам: триникси

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