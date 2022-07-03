Кто родился 3 июля

Оксана Николаевна Фадина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Преподавала в Институте экономики и финансов Омского государственного аграрного университета, Омском филиале Московской финансово-промышленной академии. Работала в министерстве нефтехимического комплекса Омской области, ЗАО «Сибирьэнерго-комфорт», ОАО «Инженерно-строительная компания», ОАО «Омскгоргаз».

Занимала должности заместителя, первого заместителя министра экономики Омской области. В 2015-2017 годах — возглавляла региональное министерство экономики. Избиралась мэром Омска.

Сергей Васильевич Яхнюк (60 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Возглавлял совхоз «Краснозерный», Племенное хозяйство «Первомайское». Был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Избирался главой администрации Приозерского района Ленинградской области. Занимал должности вице-губернатора — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:

Назарий Викторович Скрыпник (39 лет), руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Работал в ООО «Лизинговая компания «Северная казна», ОАО Банк «Северная казна», ЗАО «Уральский ДЖИ Эс Эм». Занимал должности директора по правовым вопросам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон», директора департамента ЗАО «Биокад». Являлся помощником руководителя, заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации.

В апреле 2020 года Назарий Скрыпник был назначен руководителем Росаккредитации.

Павел Владимирович Шиляев (52 года), генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На комбинате работает с 1993 года. Прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по производству. В феврале 2014 года был избран генеральным директором ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Павел Шиляев также занимает пост заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

Наталья Максимовна Тенякова, российская актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, БДТ, Театра имени Моссовета. Более 30 лет работает в МХТ им. А. П. Чехова. На сцене этого театра актриса была занята в спектаклях «Вишневый сад», «Кабала святош», «Женитьба», «Рождественские грёзы» и др. Сейчас играет в постановках «Лес», «Офелия боится воды» и «Говорит Москва».

Наталья Тенякова сотрудничает и с другими театрами. В театре «Школа современной пьесы» была занята в спектакле «Стулья», в Театре им. Вахтангова — «Фредерик, или Бульвар преступлений».

Актриса снялась в картинах «Зеленая карета», «Любовь и голуби», «Дядюшкин сон», «Отцы и дети» и др.

Климент Николаевич Трубецкой (89 лет), российский горный инженер. Академик РАН. Учёный создал научные основы комплексного освоения георесурсов, формирования и применения техники и технологии при открытом, комбинированном открыто-подземном и подземном способах разработки месторождений полезных ископаемых. Также он разработал теорию формирования техногенных месторождений с заданными параметрами и характеристиками вскрышных пород и забалансовых запасов минерального сырья для последующего извлечения всех георесурсов. 16 лет Климент Трубецкой возглавлял Институт проблем комплексного освоения недр РАН.

Александр Петрович Лисицын (1923-2020), российский геолог. Академик РАН. Ученый почти 70 лет проработал в Институте океанологии. Александр Лисицын — специалист в области литологии и геохимии донных осадков морей и океанов. Он разработал новые направления в науке: учение о взвеси в океане, биодифференциации вещества в океане, о закономерностях осадочного процесса, лавинной и ледовой седиментации; было установлено решающее значение биоса на всех этапах седиментации.

Автор более 500 научных работ, в том числе 31 монографии, 6 монографий на английском и японском языках.

Марк Осипович Рейзен (1895-1992), советский оперный певец. Народный артист СССР. Участник Первой мировой войны, был награждён двумя Георгиевскими крестами.

После окончаний Харьковской консерватории был солистом Харьковского оперного театра, затем Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне — Мариинский театр). Почти четверть века выступал на сцене Большого театра.

Классическим стало исполнение Марком Рейзеном главных партий в операх «Борис Годунов», «Хованщина», «Руслан и Людмила». В камерном репертуаре певца было свыше 150 романсов, а также русские народные песни.

Марк Осипович Рейзен преподавал в Музыкальном педагогическом институте им. Гнесиных, возглавлял кафедру сольного пения Московской консерватории.