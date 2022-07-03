Кушанашвили прокомментировал появление Вадима Галыгина на Первом канале
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Кушанашвили прокомментировал появление Вадима Галыгина на Первом канале

Кушанашвили прокомментировал появление Вадима Галыгина на Первом канале
Как сообщает пресса, артист Вадим Галыгин может стать ведущим на Первой кнопке. На днях стало известно, что звезда КВН и Comedy Club Вадим Галыгин в скором времени может появиться на Первом канале в качестве ведущего шоу. На это событие отозвался Отар Кушанашвили. Светский хроникер дал понять, что скептически относится к появлению Галыгина на Первом канале. Точнее, не верит в его успех. Более достойной персоной Кушанашвили считает себя, но его никто не зовет.
«Я помню, как ходил в программу на «Одноклассниках». Там какое-то шоу про анекдот ведет Вадим Галыгин. Я победил. Там нужно было побить рекорды по горячей лексике. Я побил. Галыгин, которого не было видно и слышно, теперь прочат ведущим на Первый канал. Какой-то новый проект. И мне пишут люди, почему вас не зовут. Ну, вы очень смешные. Кто меня позовет?» - прокомментировал Отар Кушанашвили. Напомним, ранее Отар Кушанашвили высказывался на тему всенародной любви к Юрию Шатунову. Он объяснил, почему певец, не имевший вокальных данных, стал мегапопулярным в народе.
# Шоу-бизнес Галыгин Вадим
По материалам: z-aya

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