Кушанашвили прокомментировал появление Вадима Галыгина на Первом канале

Как сообщает пресса, артист Вадим Галыгин может стать ведущим на Первой кнопке. На днях стало известно, что звезда КВН и Comedy Club Вадим Галыгин в скором времени может появиться на Первом канале в качестве ведущего шоу. На это событие отозвался Отар Кушанашвили. Светский хроникер дал понять, что скептически относится к появлению Галыгина на Первом канале. Точнее, не верит в его успех. Более достойной персоной Кушанашвили считает себя, но его никто не зовет.«Я помню, как ходил в программу на «Одноклассниках». Там какое-то шоу про анекдот ведет Вадим Галыгин. Я победил. Там нужно было побить рекорды по горячей лексике. Я побил. Галыгин, которого не было видно и слышно, теперь прочат ведущим на Первый канал. Какой-то новый проект. И мне пишут люди, почему вас не зовут. Ну, вы очень смешные. Кто меня позовет?» - прокомментировал Отар Кушанашвили. Напомним, ранее Отар Кушанашвили высказывался на тему всенародной любви к Юрию Шатунову. Он объяснил, почему певец, не имевший вокальных данных, стал мегапопулярным в народе.