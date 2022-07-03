Лариса Гузеева получает не шуточную пенсию

63-летней ведущей и актрисе Ларисе Гузеевой досталась приличная пенсия. Артистке грех жаловаться на свою пенсию. Уж какой-какой, а копеечной ежемесячную выплату, поступающую на счет актрисы не назовешь. От государства ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале получается около 45 тысяч рублей. Из чего, собственно, складывается эта сумма. Ведь некоторые коллеги актрисы получают значительно меньше, не каждый может похвастаться такой выплатой по ежемесячному пособию.Дело в том, что надбавку от государства Лариса Гузеева получает как заслуженная артистка России. Всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных или заслуженных артистов, причитается достойная доплата к пенсии - порядка 30 тысяч рублей. И это вне зависимости от того работает ли пенсионер или стаж больше не идет, сообщает «Комсомольская правда».