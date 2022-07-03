Лера Кудрявцева мучается от тяжелой болезни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева мучается от тяжелой болезни

Лера Кудрявцева мучается от тяжелой болезни
Ведущая Лера Кудрявцева вкалывает себе иголки. Телеведущей не позавидуешь, она сейчас — единственный добытчик в семье, так как молодой муж, успешный  в прошлом хоккеист Игорь Макаров, все еще находится в поисках себя после завершения спортивной карьеры. А годы берут свое, поэтому 51-летняя ведущая работает как не в себя и последние пять лет постоянно борется со всяческими недугами, одолевающими ее со всех сторон.
Лера не стесняется рассказывать подписчикам о своих постоянных контактах с медиками, которые помогают ей держать себя в форме. Так она давно страдает проблемами со спиной, которые отзываются жуткими головными болями. Как выяснилось, у Леры межпозвоночная грыжа, с которой она борется в том числе с помощью иглоукалывания. Телезвезда поделилась в своем микроблоге роликом, в котором видно, как в ее спину чуть пониже шеи вставлены иглы, подключенные к электрическим контактам. Периодически тело содрогается от проходящего по нему разряда тока. И хотя зрелище весьма устрашающее, на самом деле иглоукалывание с электростимуляцией — весьма эффективная процедура при лечении остеохондроза. Она помогает снять боль в мышцах и восстановить кровообращение.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Глеб Матвейчук: «Не было ни денег, ни связей, но меня заметил Юрий Аксюта»
Глеб Матвейчук: «Не было ни денег, ни связей, но меня заметил Юрий
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
Российский адмирал рассказал о состоянии украинского флота
Число пострадавших от укусов клещей в Иркутской области превысило 10 тысяч
Число пострадавших от укусов клещей в Иркутской области превысило 10
Опенченко уверяет, что Козлов готов через месяц на ней жениться
Опенченко уверяет, что Козлов готов через месяц на ней жениться
В Братске будут судить мужчину за убийство и разбой в 2004 году
В Братске будут судить мужчину за убийство и разбой в 2004 году
В Москве загорелась частная наркологическая больница
В Москве загорелась частная наркологическая больница
Ксения Собчак сообщила об отъезде из России
Ксения Собчак сообщила об отъезде из России
Сергей Зверев признался, что занимается неблагодарной работой
Сергей Зверев признался, что занимается неблагодарной работой
Максим Галкин объявился после расставания с женой
Максим Галкин объявился после расставания с женой
Лера Кудрявцева мучается от тяжелой болезни
Лера Кудрявцева мучается от тяжелой болезни
Тараканы выжили Аллу Пугачеву из Израиля
Тараканы выжили Аллу Пугачеву из Израиля
Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы
Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы

Топ на сегодня

Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа
В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Алла Пугачева обманом спасла подругу
Алла Пугачева обманом спасла подругу

Еще по теме

Лера Кудрявцева призналась о проблемах со здоровьем
Лера Кудрявцева рассказала, как живет с неработающим мужем
Лера Кудрявцева срочно увезла мужа в Германию на операцию
Лера Кудрявцева призналась, что ретуширует все свои фото