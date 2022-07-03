Лера Кудрявцева мучается от тяжелой болезни

Ведущая Лера Кудрявцева вкалывает себе иголки. Телеведущей не позавидуешь, она сейчас — единственный добытчик в семье, так как молодой муж, успешный в прошлом хоккеист Игорь Макаров, все еще находится в поисках себя после завершения спортивной карьеры. А годы берут свое, поэтому 51-летняя ведущая работает как не в себя и последние пять лет постоянно борется со всяческими недугами, одолевающими ее со всех сторон.Лера не стесняется рассказывать подписчикам о своих постоянных контактах с медиками, которые помогают ей держать себя в форме. Так она давно страдает проблемами со спиной, которые отзываются жуткими головными болями. Как выяснилось, у Леры межпозвоночная грыжа, с которой она борется в том числе с помощью иглоукалывания. Телезвезда поделилась в своем микроблоге роликом, в котором видно, как в ее спину чуть пониже шеи вставлены иглы, подключенные к электрическим контактам. Периодически тело содрогается от проходящего по нему разряда тока. И хотя зрелище весьма устрашающее, на самом деле иглоукалывание с электростимуляцией — весьма эффективная процедура при лечении остеохондроза. Она помогает снять боль в мышцах и восстановить кровообращение.