Личная жизнь Антона Хабарова

Антон Хабаров играет, в основном, роли ловеласов-красавцев, любителей женщин, которые сходят с ума от одного его взгляда. Но в жизни актер совершенно другой – преданный, верный однолюб, который женат на своей супруге уже 18 лет. Правда, будущую жену Антону пришлось увести практически из-под венца – Елена чуть не вышла замуж за другого.

Начало отношений

Когда-то Антон грезил танцами, но не смог после школы поступить на Факультет бальных танцев в Академию физкультуры. Антон сильно расстроился, а отец посоветовал ему, чтобы не терять год, попробовать себя в режиссуре. Буквально за сутки юноша подготовился к экзамену и творческому конкурсу, и попал-таки на факультет режиссуры в столичный институт искусств.

Через 2 года, окончательно освоившись в мире кино, Антон твердо решил стать не режиссером, а актером. Он попробовал себя на экзаменах в Школу-студию МХАТ, Щукинское и Щепкинское училища, и везде прошел. Поэтому выбор остался за молодым человеком, и он отдал предпочтение «Щепке» из-за преподавателя – Коршунова Виктора Ивановича.





Там Антон и влюбился в Елену Степучеву, которая приехала покорять Москву из Калининграда. Это была любовь с первого взгляда, но красивая, веселая и дружелюбная девушка нравилась мужчинам, и Антон решил повременить с выражением своих чувств, дабы не затеряться среди остальных ухажеров.

Антон выбрал очень грамотную тактику – стал для девушки незаменимым другом, который готов прийти на помощь в любую трудную минуту. Елена часто делилась с Антоном переживаниями насчет своего жениха, а на 4 курсе начала активно готовиться к свадьбе. И тогда Антон решился, поставив девушке ультиматум – «я или он». И Елена, как ни странно, отдала предпочтение Антону. С этого момента они и начали встречаться.





Свадьба и семейная жизнь

Уже через месяц молодые люди жили вместе, а вот поженились только спустя несколько лет, в год окончания обучения (2004). На пути к свадьбе всегда возникали какие-то преграды: невозможность познакомится с родителями, живущими в Калининграде, загруженность по работе, болезнь девушки.

В 2007 году в семье появился первенец Владислав, а еще через 3 года – дочка Алина. Елена плавно перешла из одного декрета в другой, и только спустя 6 лет смогла заняться карьерой.





В семье актеров, безусловно, не все «гладко и сладко». Порой случаются конфликты, ссоры, недопонимания. Пара даже консультировалась с семейным психологом, чтобы сохранить отношения, так как каждый понимает, что хочет прожить с человеком всю свою жизнь.

При этом пара имеет вполне свободные отношения. Например, муж и жена по одиночке могут отправиться на отдых, и при этом второй супруг не будет названивать и требовать отчет. Антон и Елена абсолютно доверяют друг другу настолько, что даже легкий флирт на стороне за измену не считают. Но оба признаются, что даже не думают о настоящей измене, так как сильно любят друг друга и не готовы потерять из-за минутной слабости.