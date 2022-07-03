Максим Галкин объявился после расставания с женой
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Максим Галкин объявился после расставания с женой

Максим Галкин объявился после расставания с женой
По слухам, артист Максим Галкин расстался с женой.   На этой неделе стало известно, что Алла Пугачева вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри уехала из Израиля в Латвию. Поклонники сняли Примадонну, когда она прогуливалась на одном из пляжей Юрмалы.
Максима Галкина рядом с ними не было. Пользователи Сети предположили, что в звездном семействе мог произойти раскол. Юморист молчал все эти дни, а в субботу в соцсетях выложил объявление о том, что собирается дать концерты в Турции. Галкин наверняка рассчитывает, что на его выступление придут граждане России, против которых он в последнее время агрессивно высказывается.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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