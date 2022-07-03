Meta закроет цифровой кошелек Novi
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Meta закроет цифровой кошелек Novi

Meta закроет цифровой кошелек Novi


Корпорация Meta отказалась от полномасштабного запуска цифрового кошелька Novi и объявила о закрытии проекта после завершения пилотного тестирования 1 сентября 2022 года.



С 21 июля пользователи лишатся возможность пополнять балансы, а в сентябре перестанут работать приложение Novi и одноименный сервис в WhatsApp. Владельцам аккаунтов рекомендовали самостоятельно вывести активы.


«Если у вас останутся деньги на счету Novi после закрытия пилотного проекта, мы попытаемся перевести ваши средства на банковский счет или дебетовую карту, которые вы привязали к аккаунту», — говорится в заявлении.


После закрытия проекта пользователи также потеряют доступ к данным о своих транзакциях, поэтому в Meta посоветовали выгрузить эту информацию через соответствующую опцию в настройках цифрового кошелька. 


Согласно CoinDesk, корпорация намерена использовать связанные с Novi наработки в будущих проектах, включая ориентированные на метавселенную инициативы. 


О планах Meta (на тот момент Facebook) выпустить собственную криптовалюту стало известно в 2018 году.


В середине июня 2019 года корпорация анонсировала запуск глобального стейблкоина Libra.


Для управления платежной сетью создали некоммерческую организацию Libra Association. В числе ее членов были заявлены Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Spotify, Andreessen Horowitz и Coinbase.


Проект обеспокоил регуляторов, а в июле слушания по нему прошли в банковском комитете Сената США. 


В октябре стало известно, что платежные фирмы Visa, Mastercard, PayPal и Stripe не спешат с подписанием официальных документов об участии в Libra Association из-за регуляторных проблем. Следом они вышли из проекта.


В 2020 году корпорация отказалась от оригинальной концепции и переименовала цифровой кошелек с Calibra на Novi, а сам стейблкоин — в Diem. Стоящий за проектом консорциум сменил название на Diem Association.


Несмотря на многочисленные анонсы, запуск проекта так и не состоялся.


Напомним, в январе 2022 года Diem Association объявила о продаже Silvergate Capital Corporation интеллектуальной собственности и других активов, связанных с управлением стейблкоином.

# Экономика meta, novi, новости
По материалам: ForkLog

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