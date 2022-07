Meta закроет цифровой кошелек Novi

Корпорация Meta отказалась от полномасштабного запуска цифрового кошелька Novi и объявила о закрытии проекта после завершения пилотного тестирования 1 сентября 2022 года.

Withdraw your funds before the Novi pilot ends on September 1. For more information, visit the Novi Help Center: https://t.co/gvRBl4AdDt pic.twitter.com/WR0YLae5hX