Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти
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Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти

Министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефтиWelt: министр экономики ФРГ Хабек занизил апрельские данные по импорту нефти из России

Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек занизил данные по импорту нефти из России. Об этом пишет Welt.

Издание уличило политика, обратив внимание на раннее утверждение чиновника, будто в апреле доля импортируемой из России в Германию нефти составляла всего 12 процентов. Однако, согласно данным ведомства, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя ХДС Йенса Спана, в мае доля импортируемой Германией из России нефти составляла 27,8 процента, тогда как в марте этот показатель равнялся почти 37 процентам.

«Сокращение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное Хабеком, было, по-видимому, скорее спонтанной оценкой», — резюмировал Спан.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек предсказал, что Германии грозит «экономическое самоубийство» из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. По его словам, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12 процентов, а также двузначной инфляции.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин делает все возможное для снижения зависимости от нефти и газа из России, однако существуют «серьезные практические проблемы» в отказе от энергоносителей. Среди таких проблем политик обозначил работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте, федеральная земля Бранденбург, который ранее использовал в качестве сырья российскую нефть и обеспечивал топливом большую часть Восточной Германии, в том числе столичный аэропорт. По словам Шольца, правительство страны пока не может обеспечить работу завода без поставок из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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